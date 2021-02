KNMI geeft code rood voor heel Nederland wegens verwachte ijzel

Het KNMI heeft zondagavond een weeralarm uitgegeven omdat het naar verwachting door het hele land glad kan worden door ijzel. In Noord- en Zuid-Holland en Zeeland hebben de wegen als eerste kans om glad te worden: daar geldt de waarschuwing vanaf 03.00 uur.

Vanaf 05.00 uur geldt code rood voor de Waddeneilanden, Friesland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Na 07.00 uur gaat het weeralarm in voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. Volgens het KNMI gaat het vanaf drie uur ‘s nachts af en toe regenen en omdat „de temperatuur rond die tijd nog dicht bij het vriespunt ligt en de vorst nog in de grond zit kan er enige tijd verraderlijke gladheid door ijzelvorming optreden”. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend van het zuidwesten naar het noordoosten.

NS meldt ondertussen dat vanaf maandag de reguliere dienstregeling weer rijdt. Het treinverkeer heeft sinds het weekend van 6 en 7 februari last van het winterweer. Vorige week zondag reden er helemaal geen treinen van NS, de rest van week werd volgens een aangepaste dienstregeling gereden. NS roept reizigers nog steeds op om alleen noodzakelijke reizen te maken.