In de bus en metro tijdens de avondklok

Voor de avondklok ingaat, rijdt er nog een sporadische auto over de Nieuwe Amsterdamseweg in Abcoude, om negen uur valt het verkeer stil. In de verte hoor ik het ruisen van de snelweg, een vliegtuig komt sonoor brommend over. Het is moeilijk voorstelbaar dat hier over zes minuten daadwerkelijk een bus zal opduiken.

Ook tijdens de avondklok moet het openbaar vervoer blijven rijden, besloot het kabinet – passagiers of geen passagiers. Maar kun je, als er niemand wordt vervoerd, nog wel van openbaar vervoer spreken? Met die vraag reis ik dwars door Amsterdam, van Abcoude aan de zuidkant naar Zaanstad in het noorden.

21.06-21.16 uur: bus 120

Ruwelspad (Abcoude) – Holendrecht

Tien over negen: ik vrees dat mijn verkenning sneeft voor ze goed en wel begonnen is. Stoplicht springt op rood, stoplicht springt op groen, in Abcoude is altijd wat te doen. Het is dertien over als de koplampen van bus 120, pendelend tussen Utrecht en Amsterdam, opdoemen.

Hij heeft geen idee waarom hij te laat is, zegt de chauffeur, hij is op tijd vertrokken en dat er veel verkeer is, kun je ook niet zeggen. „De tijden zijn te krap afgesteld, op het laatste stuk loop ik dat altijd vanzelf in.” Hij heeft nog dienst tot half een. Hoeveel passagiers hij verwacht? „Gisteravond had ik er drie. Lekker rustig.”

21.20-21.24 uur: GVB Metro 50

Holendrecht – Bijlmer Arena

Als hij me afzet bij metrostation Holendrecht stuiven twee ziekenwagens voorbij. De weg is verder leeg, toch voeren ze blauwe zwaailichten en jankende sirenes. Met twee mannen en een vrouw stap ik op metro 50. Ja, ze werken bij het AMC, direct om de hoek, en ja, ze zijn op de metro aangewezen om thuis te komen. Helden van de zorg. Bij het volgende station, Bullewijk, stapt weer een groepje van drie in, meisjes van de salesafdeling van Ikea – om de gebruikte software moeten ze naar kantoor.

Lees ook: Kabinet verlengt avondklok na dringend advies OMT

Door ‘corona’ daalde het aantal ov-passagiers met driekwart, de avondklok verminderde de resterende groep met nog eens twee derde. Van de zestigduizend mensen die normaal tussen negen uur ’s avonds en een uur ’s nachts door Amsterdam reizen, zijn er nog maar vijfduizend over.

Op Bijlmer Arena stap ik over op de bus, het is drukker dan gedacht. Terwijl treinen en metro’s hoog over onze hoofden zoeven, wachten op de bankjes tussen de betonnen kolommen zes mensen, meer dan het aantal bussen dat klaar staat. Ik word opgeschrikt door een zachte toeter, het is bus 120 die hier keert om terug te gaan naar Utrecht, mijn chauffeur zwaait vrolijk.

21.48-22.03 uur GVB Bus 44

Bijlmer Arena – Hartveldseweg (Diemen)

„In Zuidoost zijn we afhankelijk van het ov”, lacht Brian, buschauffeur die in Gein woont, „mensen moeten naar hun werk, naar Schiphol, de bloemenveiling, de supermarkten.” We gaan met bus 44 naar Diemen, na twee passagiers te hebben afgezet in de D-wijk, een Engelssprekend meisje dat bij Alberth Heijn werkt en een zwijgende jongen. De meeste mensen in de bus zijn toegankelijk, soms spraakzaam, alsof het lot van de kou en de nacht ons verbindt. Want ook al is het nog voor tienen, het voelt als diepe nacht – vreemd alleen dat de vensters van de meeste huizen nog verlicht zijn.

Nachtbussen rijden er veel minder, zegt Brian, de Bijlmer is een uitzondering: „Als Zuidoost stil staat, staat de stad stil.” Doordeweeks, bij het GVB zondag tot en met woensdag want op donderdag begint het stappen, blijken nog maar drie van de tien nachtlijnen in bedrijf te zijn, alle drie van en naar de Bijlmer.

Station Holendrecht in Amsterdam. Foto Olivier Middendorp

22.11-22.35 uur GVB Tram 19

Hartveldseweg – Weesperplein

Bij halte Diemerbrug zet hij me af, ik hoef maar een paar minuten te wachten, tram 19 rijdt ’s avonds nog elke tien minuten. Als ik instap lijkt de tram verlaten, een conducteur ontbreekt, de bestuurder in zijn hokje is nauwelijks te zien achter donkergetint glas. Zo rijden we, beiden alleen, door de nacht; wat een verschil met de bus.

Zijn er in Diemen nog overal lichtjes, onder de A10 wordt het donkerder, vooral ter hoogte van de Oosterbegraafplaats en de voetbalvelden. Pas na de Ringvaart veert de stad op: etalages, reclames en fraai beschenen gebouwen verlichten niet alleen de straten, ook het gemoed. Oorlog, was de associatie bij de invoering van de avondklok, maar de stad lijkt meer een shopping mall die wacht op bezoekers.

22.42-22.53 uur GVB Metro 53 Weesperplein – CS

Bij de Weesperstraat pak ik opnieuw de metro, de hiphop die uit de boxen stroomt is zoetgevooisd, maar dit maakt de ondergrondse niet minder unheimisch. Nu de wagons bijna leeg zijn, zie je hoe lang een metro is, ruim honderd meter, max 960 personen. Op CS stappen vijf bruine mannen uit en een blonde vrouw die op haar fiets over het lange perron naar de uitgang rijdt. Die verhouding man-vrouw en zwart-wit gaat grofweg op voor de hele avond.

Lees ook: Wat de avondklok betekent: van het ov tot maaltijdbezorging

In de centrale ondergrondse stationshal houdt Vladimir met Hussein en Niels toezicht. Het is lekker droog en warm, vertelt hij, en rustig: ’s avonds laat reist niemand meer naar Zuid, een paar mensen gaan naar Noord, alleen de Bijlmer-lijnen zijn redelijk bezet. Een dronken donkere man zonder mondkapje komt aanwaggelen, hij moet naar „Germany”, hij haalt een ticket uit zijn afgezakte kontzak: „Köln”. Bedaard wijst Vladimir hem de weg.

23.03-23.08 uur

GVB Veer F3 CS – Buiksloterweg

Een verademing weer bovengronds te zijn, ik kijk uit over het IJ met de ponten, op de achtergrond de stralende A’DAM Toren, erachter de rode lichtjes van bouwkranen. Vijf fietsers steken over naar Noord en verdwijnen in de nacht, te voet gaat ook de toezichthouder van het GVB naar huis, het is elf uur, zijn dienst zit erop.

23.26-23.43 uur

GVB Bus 38 Buiksloterweg – Station Noord

De halte ligt er verlaten bij tot de bus naar Buiksloterham aankomt, leeg, en zo vertrekt hij ook weer. Om stipt 23.26 uur komt bus 38 eraan, de chauffeur is blij dat er iemand staat te wachten. We rijden door lege straten en langs lege pleinen. „Ik vind er geen zak aan. Ik rijd doodrustig en loop een beetje met jou te ouwenelen, en dan moet ik nóg afremmen om niet te vroeg te komen.” Wat hem betreft zou de frequentie omlaag moeten: „Aan het begin van de avond wat winkelmeisjes van de Dirk aan de Meeuwenweg, terug een paar van de Jumbo aan het Buikslotermeerplein. Daarna niks meer.”

De pont over het IJ In Amsterdam. Foto Olivier Middendorp

00.06-00.40 uur

Connexxion Bus 392 Station Noord – Station Zaandam

Op Station Noord stap ik uit, er is weer wat volk omdat ook de metro hier eindigt en een waaier buslijnen vanaf hier Noord-Holland in rijdt. Ik wacht binnen tot lijn 392 naar Zaandam vertrekt, wordt beleefd aangesproken door een Arabisch ogende zwerver. Hij is aangenaam verrast dat ik Nederlands spreek: „Hebt u misschien wat kleingeld? Dan kan ik ook naar huis.” Meteen daarna duikt zijn maat op, die me ook wat munten aftroggelt. Waar dat huis is, blijft in het vage.

Het is zes over twaalf, m’n laatste rit vertrekt. Aan boord verder nog een vrouw die bij halte Kadoelen wordt afgehaald door haar man, en een handhaver uit Oostzaan die avonddienst had in het centrum – „100 procent van de mensen heeft zijn avondklokpapieren bij zich.”

Als we ook hem hebben afgezet rijdt de bus verder door de nacht, het lange lintdorp uit, onder de snelweg door en dan duiken ineens weer hoge flats op, alsof de stad weer begint. Dit is de Zaanse wijk Poelenburg, vertelt Džemal, een aimabele chauffeur met een snor en een twinkel in zijn ogen. Zes passagiers had hij vanavond en dat stemt hem treurig en trots tegelijk: „Weet u wat het is, mijnheer, wij chauffeurs zijn belangrijk, want de bussen rijden altijd. Afgelopen week zag je wel dat je dat van de trams en treinen niet kunt zeggen.”