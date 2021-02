Het is amper voor te stellen dat Giakoumakis in eigen land weinig scoorde – in de Eredivisie loopt hij een op een

In feite is het allemaal begonnen bij de vriendschap tussen twee voetbalmakelaars. Geen van beiden wil zich op de borst kloppen, maar eerlijk is eerlijk: zonder hen had de Griekse Eredivisietopscorer Georgios Giakoumakis (26) waarschijnlijk niet in Nederland gevoetbald.

De een is oud-profvoetballer Romeo Castelen, die bij ADO Den Haag en Feyenoord, en in Duitsland bij HSV speelde voordat hij spelersmakelaar werd. De ander is Ioannis Emmanouilidis, een Griekse zaakwaarnemer die naar eigen zeggen altijd op zoek is naar de juiste club voor zijn cliënt, wat – zoals hij graag benadrukt – niet de meest betalende club hoeft te zijn.

Castelen: „Als goede mensen elkaar ontmoeten, kunnen er soms mooie dingen ontstaan.”

Alweer een tijd geleden werden ze door een wederzijdse vriend met elkaar in contact gebracht. Castelen zou mogelijk een transfer naar Griekenland maken, het netwerk van Emmanouilidis kon hem daarbij helpen. Hoewel er geen deal volgde, hielden ze contact. Zo ontstond een vriendschap die jaren later het beginpunt zou vormen van een van de meest geslaagde transfers die de Eredivisie in pakweg tien jaar heeft gekend: de komst van Georgios Giakoumakis naar VVV in Venlo.

De spits uit Heraklion blijkt een spotgoedkope goaltjesdief en is in korte tijd uitgegroeid tot publiekslieveling. Het Venlose restaurant ‘Kreta’ heeft een menu naar hem vernoemd: de Giakoumakis Schotel, een mix van gyros en bifteki.

Opmerkelijke transfer

De twee zaakwaarnemers vertellen over de opmerkelijke transfer in een gezamenlijke telefoonsessie: Castelen vanuit Nederland, Emmanouilidis vanuit Griekenland, waar hij met genoegen beziet hoe een spits uit zijn spelersstal in de voetsporen is getreden van Griekse spelers als Nikos Machlas en Yannis Anastasiou, die eerder furore maakten in de Eredivisie. „Dat maakt ons trots.”

Terwijl hij in de zomer nog vrij anoniem een contract bij VVV tekende, geldt Giakoumakis inmiddels als een lichtpunt in tijden van lege tribunes en financiële nood. De 26-jarige zoon van een chauffeur en supermarktmedewerkster op Kreta maakte 22 doelpunten in 21 competitieduels, waarmee hij – met ruime afstand – topscorer is van de Eredivisie. En zoals oud-profs als Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen al bij Studio Voetbal zeiden: de Griek maakt niet de minste goals – van knappe kopballen tot listige lobjes, de variatie is indrukwekkend.

Het is dan ook nauwelijks voor te stellen dat Giakoumakis in eigen land amper scoorde. In Nederland heeft hij nu al meer goals op zijn naam dan in zes jaar in de hoogste afdeling van Griekenland. Voor Platanias, AEK Athene en OFI Kreta scoorde hij in totaal zeventien keer. Verre van imponerende statistieken voor een spits, maar dat weerhield zaakwaarnemer Emmanouilidis niet van een enthousiast belletje naar Castelen, drie jaar geleden.

„Romeo, my friend”, is het eerste dat Castelen hoort. „Ioannis vertelde dat hij een spits begeleidde met een fantastisch karakter, die er altijd 100 procent voor zou gaan en die zich bij een Nederlandse club goed zou kunnen ontwikkelen. Hij zal alle verdedigers slopen, zei Ioannis.”

Castelen, net met voetballen gestopt, is getriggerd. Als hij inlogt op het betaalplatform Wyscout, waarop zaakwaarnemers en voetbalclubs wedstrijdbeelden van duizenden profvoetballers kunnen bekijken, raakt ook hij overtuigd. „Ik zag de honger waar Ioannis het over had.”

Honger die zich op dat moment niet laat stillen. Als spits van AEK komt Giakoumakis moeizaam uit de verf. „Hij kreeg weinig speelminuten”, aldus Emmanouilidis. „In Griekenland krijgen ervaren buitenlandse spitsen bijna altijd de voorkeur boven jonge talenten. Zo kwamen we tot het plan om ons op Nederland te richten. Daar krijgen jonge spelers kansen.”

Groot talent

Dan al, drie jaar geleden dus, tonen diverse Nederlandse clubs interesse. Welke willen de zaakwaarnemers niet zeggen, uit respect voor hun relaties. Alleen dat het om clubs op het hoogste niveau ging. Waarom er geen deal volgde? Om uiteenlopende redenen, aldus Emmanouilidis. „Georgios stond te boek als een groot talent waar de club in geïnvesteerd had. Verkopen zagen zij niet direct zitten. AEK verhuurde hem liever aan een Griekse club.”

In dertig competitieduels maakt Giakoumakis één doelpunt voor AEK, de winnende tegen rivaal Olympiakos in 2018. „Aan de hand van die statistieken was het makkelijk om hem af te schrijven”, zegt Castelen. „Clubs willen goals. Daarvoor haal je een spits. Maar het is de kunst om door die cijfers heen te kijken, en het verhaal achter de speler te kennen.”

In de loop van 2020 richt Castelen zich tot zijn oude club VVV. Eerst telefonisch en later nog eens bij een kop koffie vertelt hij technisch directeur Stan Valckx dat Giakoumakis voor VVV de juiste spits kan zijn. Venlo is geen oord voor paradijsvogels, weet Castelen door het halve seizoen dat hij bij VVV voetbalde. Het is een plek waar spelers hard moeten knokken en klagen niet gewaardeerd wordt. „Ik geloof in hem”, zegt Castelen tegen Valckx.

De technisch directeur noteert de naam van de Griekse spits. „Dit soort tips krijgen we veel”, zegt Valckx. „Ze komen bij mij binnen, bij de keeperstrainer, de assistent-trainer of zelfs het secretariaat. Al die spelers zetten we op een lijst en dan bekijken we of het wat voor ons is. Het zijn lang niet allemaal gouden tips.”

Toch is óók zijn interesse gewekt, nadat hij beelden van Giakoumakis heeft bekeken. Dus is de vraag: wat vindt trainer Hans de Koning? Binnen VVV geldt het credo dat Valckx en de hoofdtrainer beiden enthousiast moeten zijn, anders komt een speler niet. In dit geval ziet De Koning het zitten. Dus volgt de volgende stap: het live bekijken van de speler.

In de kroeg kijken

Het is juli 2020. Giakoumakis speelt op huurbasis in Polen, bij Górnik Zabrze. Valckx gaat ernaartoe. Vanwege corona mogen weinig bezoekers het stadion in, maar voor hem is er een plek gereserveerd. Dacht hij. Eenmaal in Polen mag hij toch niet naar binnen, waarna Valckx het duel met Rákow Czestochowa in een kroeg bekijkt, zoals hij eerder vertelde in het AD. Er lopen obers door het beeld, maar dat deert niet. Valckx voelt dat hij beet heeft.

Dat Giakoumakis’ cv niet overloopt van de doelpunten, doet er evenmin toe. „In data kun je geen karakter ontdekken”, zegt Valckx. „Ik wil een speler met eigen ogen zien voetballen. Daarna een keer spreken. Toen ik de dag na de wedstrijd met Georgios sprak, kreeg ik een goed gevoel. Hij bleek negen wedstrijden van VVV gezien te hebben, dat zegt iets. Financieel kwamen we er snel uit. Al vanaf het eerste contact ben ik open geweest over geld. Anders doe je zo’n traject voor niks.”

„Dat een directeur veel tijd in je investeert en je opzoekt in Polen is een goed teken”, zegt zaakwaarnemer Emmanouilidis. VVV betaalt AEK Athene 200.000 euro voor de spits, een schijntje vergeleken met de miljoenen die de Eredivisietopscorer een half jaar later waard is. Een gouden tip van twee zaakwaarnemers? Castelen, die de partijen met elkaar verbond: „Je kunt nooit een garantie op doelpunten afgeven. Wij dachten dat Georgios voor VVV de juiste man kon zijn en daar heeft VVV op vertrouwd.”