Eerste vertrek uit Witte Huis: woordvoerder stapt op na bedreigen journalist

Persvoorlichter TJ Ducklo van de Amerikaanse president Joe Biden heeft ontslag genomen, zo maakte Ducklo zaterdag zelf bekend. Hij vertrekt uit het Witte Huis omdat hij een journalist van Politico bedreigd had. Hij was om die reden eerder al geschorst. Het is het eerste vertrek uit Bidens regering, die korter dan een maand in bedrijf is.

Verslaggever Tara Palmeri stelde Ducklo vragen over zijn liefdesrelatie met een andere journalist. Hij reageerde daar woedend op en zou onder meer hebben gedreigd de vrouw „kapot te maken” omdat zij schreef over zijn privésituatie. De persvoorlichter onderhield een relatie met een politiek verslaggever van de politieke nieuwswebsite Axios, die in die rol schreef over de campagne en verkiezingswinst van Biden. Ducklo probeerde Palmeri ertoe te bewegen haar publicatie over zijn relatie tegen te houden.

Ducklo lichtte zijn vertrek zaterdag toe in een verklaring. Daarin stelt hij er „kapot van te zijn” dat hij „collega’s in het Witte Huis en president Biden in verlegenheid heeft gebracht”. „Geen woorden kunnen mijn spijt, mijn verlegenheid en mijn afkeer voor mijn gedrag uitdrukken”, aldus de voormalig persvoorlichter. Hij verklaart ook woorden te hebben gebruikt „die geen enkele vrouw ooit van iemand zou mogen horen”. „De taal was weerzinwekkend, respectloos en onaanvaardbaar.”

Vrijdag besloot Biden om Ducklo voor minimaal een week te schorsen, nadat naar buiten kwam dat hij seksistische dreigementen had geuit richting de Politico-journalist Palmeri. Biden had eerder laten weten aan zijn medewerkers dat „respectloos gedrag” zal leiden tot direct ontslag.