Gebroken polsen en heupen zijn 'een verademing na alle corona'

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht schakelde zondag een derde operatieteam in. „Dat komt eigenlijk nooit voor”, zegt woordvoerder Frank van den Elsen. „Normaal staat er in het weekend één team paraat. Bij uitzondering schakelen we een tweede in.”

Het was zaterdag té druk, benadrukt Van den Elsen, dus werden schaatsers met een ‘semi-ernstige breuk’ pas een dag daarna geholpen. Zondagochtend stonden er veertien personen met heup- en bovenbreuken in de wacht. „We hopen dat schaatsers voorzichtiger zullen zijn en dat het snel gaat dooien.”

De woordvoerder noemt dit weekend een teleurstelling voor patiënten die reguliere zorg nodig hebben. „Sinds kort pakten we de door corona uitgestelde operaties weer op, zoals een hernia of kijkoperatie, door dit weekend valt er weer capaciteit weg. Heel jammer.”

Extra gips

De meeste ziekenhuizen bereidden zich vrijdag al voor op de schade van het winterweer: extra gips werd ingeslagen, de röntgenafdeling en gipsmeesters kregen extra helpende handen.

In het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem-Zuid druppelen de hele middag zondag mensen binnen, twee keer zoveel als normaal. De 53-jarige Ria Treffers uit Haarlem haast zich van de huisartsenpost richting de spoedeisende hulp. Ze ondersteunt haar rechterpols met haar andere hand. „Ik denk dat het een breuk is. Iemand reed met zijn slee tegen mijn been – zo ging ik onderuit.”

Terwijl ze binnenwandelt, zitten er acht mensen met een mondkapje in de wachtkamer. De telefonerende Petra Voets (49) stapt naar buiten. Echtgenoot Hans (48) is, net voordat hij wilde stoppen, uitgegleden en op zijn achterhoofd gevallen. „Hij was volledig buiten bewustzijn. De traumahelikopter en brandweer werden opgeroepen, gelukkig kwam hij later bij. De ambulance heeft hem ter plekke nagekeken en meegenomen.”

„Ik wil het nog niet zien”, zegt de 15-jarige Robin van Tilburg tegen haar vader over haar gezichtswond, terwijl ze de spoedpost verlaat. Ze draagt een mondkapje, daaronder zit een diepe hechting verstopt. „Mijn kin ligt open. Ik schaatste net mijn laatste ronde, en toen ging het mis.” Haar vader belde naar de spoedpost en kon na een half uur al terecht bij de arts. „Over tien dagen mogen de hechtingen eruit. Maar het was het waard. Tja, die laatste ronde moet je altijd overslaan.”

Opgetogen

In het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend is het „een van de drukste dagen in tientallen jaren”, zegt woordvoerder Klarianne Roseboom zondag – en toch hing er volgens haar een „opgetogen sfeer” op de Eerste Hulp. „Veel mensen liepen lelijke polsbreuken op: pijnlijk voor de patiënt en tijdrovend voor het personeel. Maar dit was een ‘fijne’ afwisseling, na een periode van alleen maar Covid-19-patiënten.” Het RKZ in Beverwijk spreekt bij monde van zijn woordvoerder van een „verademing” om met „dit soort letsel” bezig te zijn, in plaats van corona.

De locatiemanager van de huisartsenpost in Alkmaar spreekt over een roodgloeiende telefoon. „Er kwam 45 procent meer telefoontjes binnen dan de afgelopen weekenden. Het ging vaak om polsletsels, we zijn goed voorbereid met meer gipsmeesters en extra verpleegkundigen.”

De Haarlemse Regien Piers (56) viel zondag achterover, nadat ze in een scheur terechtkwam. Al snel zwol haar pols op. „Ik heb het thuis goed gekoeld. Tot mijn stomme verbazing is het toch gebroken”, zegt ze terwijl ze haar linkerarm, gewikkeld in het rode gips, omhoog doet. Hersteltijd: vijf weken. Maar ze heeft geen spijt. „Het kan wel tien jaar duren, voordat het weer kan. Ik kijk er met plezier op terug”, glimlacht ze. „Ik vind het wel vervelend voor mijn werk: ik zit in het onderwijs en nu moet ik vervanging regelen.”

Petra Voets wacht nog steeds geduldig af totdat haar man weer in de wachtkamer verschijnt. Na drie uur loopt hij binnen. Hij trilt en bibbert: „Ik weet niet wat er is gebeurd vandaag. Ik heb last van mijn achterhoofd, mijn armen en mijn schouders.” Zij: „Geheugenverlies. Een zware hersenschudding kwam er uit de uitslag.”