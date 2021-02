Draghi wil Italië een nieuw begin bieden

Het zal geen toeval zijn geweest dat de Italiaanse en Europese vlaggen die zaterdagmiddag wapperden aan de gevel van palazzo Chigi, de ambtswoning van de Italiaanse premier in hartje Rome, er spiksplinternieuw uitzagen, met helder groen, wit, rood en blauw. In de ministerraad die binnen bezig was, met grote doorzichtige platen tussen de net beëdigde bewindslieden, legde Mario Draghi in sobere bewoordingen uit wat het plan was: een nieuw begin maken na maanden van politieke verwarring.

We moeten ervoor zorgen dat Italianen weer vertrouwen krijgen in de toekomst, zo vatten ministers na afloop zijn woorden samen. In veel commentaren wordt een vergelijking getrokken met de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Qua stijl is het aantreden van de voormalige president van de Europese Centrale Bank (2011-2019) en de Italiaanse Centrale Bank (2006-2011) een breuk met zijn voorganger Giuseppe Conte. Conte, een partijloze advocaat, was vooral een bemiddelaar, eerst in de populistische coalitie van Lega en Vijfsterrenbeweging, later in de coalitie tussen de Vijfsterren en de centrum-linkse Democratische Partij. Draghi, gesterkt door de opdracht van president Mattarella om te proberen een kabinet van alto profilo (hoog niveau) te vormen, legde zelf het politieke kader op tafel en zei tegen de partijen: graag of niet. Wetend dat zijn prestige zo groot is, dat de verwachtingen hooggespannen zijn.

Zo moest Matteo Salvini van de nationalistisch-populistische partij Lega een enorme draai maken om mee te kunnen doen. Verdwenen zijn zijn euroscepsis en zijn plannen voor een flat tax. Salvini realiseerde zich dat dit het moment is voor een strategisch besluit. Hij wil de onbetwiste leider op rechts zijn, een rol die hij langzaamaan heeft overgenomen van oud-premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi. Die was als een van de eersten om, en Salvini’s achterban, met veel midden- en kleinbedrijf, zou het onbegrijpelijk hebben gevonden als hij in de oppositie tegen Draghi zou zijn gegaan. De gematigste topman van de Lega, Giancarlo Giorgetti, wordt nu minister van Economische ontwikkeling.

Draghi als de man die middelpuntvliedende populistische tendenzen neutraliseert? In ieder geval heeft ook de Vijfsterrenbeweging „een pad moeten doorslikken”, zoals dat in het Italiaanse politieke jargon heet. In de periode als anti-systeempartij heeft oprichter en komiek Beppe Grillo zijn leeftijdsgenoot uitgescholden: Dracula, een Mary Poppins die niet kan zingen, een exponent van de technocratische dictatuur. Woensdag riep hij, bang dat zijn partij de Draghi-boot zou missen, zijn mensen op om bij de onlinestemming de volgende dag ‘ja’ te zeggen tegen Draghi. Veertig procent deed dat niet en een scheuring dreigt.

Hoewel hij zijn plannen nog moet presenteren, later deze week in het parlement, valt uit de ministersbenoemingen zijn ambities op te maken: zonder de aandacht voor de pandemie te verliezen Italië op een koers van ingrijpende hervormingen zetten en ervoor zorgen dat het ten volle gebruik maakt van de enorme mogelijkheden die het herstelfonds biedt. Wetend hoe belangrijk het voor de EU is dat Italië aan sceptische landen kan laten zien dat de royale steun goed wordt besteed.

Bewezen bestuurlijke ervaring

Topmanagers met bewezen bestuurlijke ervaring krijgen hierbij een belangrijke rol. Drie grote thema’s in het herstelfonds zijn digitalisering, duurzaamheid, en infrastructuur. Vittorio Colao, oud-topman van Vodafone, wordt minister van Digitale Transitie – hij had zich al warmgelopen als voorzitter van een task force voor de post-coronaplannen, maar dat rapport is door het voorgaande kabinet in een la weggestopt. Roberto Cingolani, internationaal export op het gebied van nanotechnologie, krijgt het belangrijke ministerie van Ecologische Transitie onder zich. Enrico Giovannini, oud-directeur van het bureau voor statistiek, kan als minister van Infrastructuur en Vervoer zijn pleidooien voor verduurzaming van het transport inhoud geven.

Het gaat Draghi niet alleen om de miljarden van het herstelfonds. Ook zijn benoemingen op Justitie en Publiek Bestuur zijn bedoeld om twee belemmeringen voor groei weg te nemen; de traag malende justitie, een gruwel voor ondernemers die naleving van contracten willen, en de stroperige en inefficiënte overheidsbureaucratie.

Draghi begint met veel krediet. Hij zit op een kist vol geld, de politiek was vastgelopen, en in ieder geval in eigen land wordt hij als redder van de euro gezien, als SuperMario – niet de klusjesman uit het spelletje die lekkages oplost, maar als de leider die het politieke gewoel weet te ontworstelen en een lijn uitzet.

Maar hij heeft ook veel op zijn bord. De vaccinering loopt vertraging op door de haperende levering van vaccins. De Engelse variant rukt ook in Italië op. Eind maart loopt de stop op ontslagen in Covid-tijd af: verlengen of doen wat toch moet gebeuren? Daarnaast hebben zijn voorgangers een reeks moeilijke dossiers, zoals Alitalia, voor zich uit geschoven.

Achter Draghi hebben zich nu partijen geschaard die elkaar kort geleden te vuur en te zwaard bestreden. In zijn globale doel, de pandemie indammen en de economie weer aan de praat krijgen, kan iedereen zich vinden. Op zondagavond, na 24 uur, is het al ruzie. Is het echt nodig, vraagt de Lega, om de ski-liften tot 5 maart dicht te houden, terwijl ze maandag eindelijk open zouden gaan?

