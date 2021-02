Draghi leidt pro-EU kabinet met veel technocraten

De voormalige Europese en Italiaanse topbankier Mario Draghi gaat in Italie een soort nationaal kabinet leiden van technocraten en politici, met de technocraten op de meeste sleutelposten. Hij zal komende week zijn precieze plannen in het parlement uiteenzetten, maar heeft al duidelijk gemaakt dat zijn kabinet een uitgesproken pro-Europees karakter zal hebben. Uit het feit dat er geen minister voor Europese Zaken meer is, valt op te maken dat de 73-jarige Draghi, tot 2019 president van de Europese Centrale Bank, dit dossier zelf onder zich wil houden.

Lees ook de analyse: Draghi wil Italië een nieuw begin bieden

Vrijwel alle politieke partijen hebben hun steun toegezegd en zijn in het kabinet vertegenwoordigd. Ook de nationalistisch-populistische partij Lega, in opiniepeilingen nu de grootste partij en het afgelopen jaar in de oppositie, heeft zich achter Draghi geschaard. Er zitten geen politieke leiders in het kabinet. Draghi heeft zijn grondwettelijke bevoegdheid om in samenspraak met de president ministers te benoemen, benut om de gematigdste en meest pro-Europese politici uit iedere partij te benoemen.

Zijn gesprekspartners in het formatie-overleg van vorige week hebben gezegd dat Draghi twee grote prioriteiten heeft geschetst: de pandemie onder controle krijgen en snel en effectief beginnen met het herstellen van de economische en sociale schade van de pandemie, met daarbij ook speciale aandacht voor het onderwijs. In april moet Italië een concreet, uitgewerkt plan naar Brussel sturen om aanspraak te kunnen maken op de 209 miljard euro die voor het land klaarstaat in het Europese herstelfonds. Vertraging en vaagheid hierbij leidden vorige maand tot de val van het voorgaande kabinet. Dat was een coalitie die werd gedragen door de Vijfsterrenbeweging, begonnen als anti-systeempartij, en de centrum-linkse Democratische Partij.

Draghi heeft een aantal ministers uit deze coalitie overgenomen, onder andere voor Binnen- en Buitenlandse Zaken, Gezondheid, en Cultuur. Maar voor drie kernonderdelen van het herstelfonds (digitalisering, verduurzaming en infrastructuur) heeft hij drie technocraten in het kabinet gehaald.

Ook op Financiën komt een technocraat en vertrouweling van Draghi: Daniele Franco, directeur-generaal van de Banca d’Italia. Hij is tot in de kleinste details vertrouwd met de Italiaanse overheidsfinanciën. Van 2013 tot 2019 heeft Franco gewerkt als baas van de afdeling van het ministerie van Financiën die controleert of de cijfers in de Italiaanse begroting kloppen. Hij legde die functie neer na suggesties vanuit het toenmalige populistische kabinet van Vijfsterrenbeweging en Lega dat hij als topambtenaar de politiek tegenwerkte omdat hij zich niet soepel genoeg opstelde.

De nationalistisch-conservatieve partij Fratelli d’Italia, een van de drie partijen in wat onder het voorgaande kabinet de rechtse oppositie was, steunt Draghi niet. Ook een deel van de Vijfsterrenbeweging heeft moeite met de steun voor een topbankier.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven