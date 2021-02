Dode en gewonde door schietpartij in Amsterdam-West

In Amsterdam is zondagavond een man om het leven gekomen bij een schietpartij, meldt de politie. Een tweede man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De schietpartij vond plaats op het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam-West.

Politie_Adam Politie Amsterdam eo Er heeft vanavond een schietincident plaatsgevonden op het Van Limburg Stirumplein. Er is daarbij één persoon overleden. Een ander persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is op de vlucht geslagen. Politie is ter plaatse en op zoek naar de verdachte. 14 februari 2021 @ 19:58 Volgen

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Wel bevestigt een woordvoerder desgevraagd dat er een auto betrokken was bij de schietpartij. Zij kan echter niet zeggen of de slachtoffers in het voertuig zaten of dat de wagen op een andere manier betrokken was.

De schietpartij vond plaats op het Van Limburg Stirumplein.