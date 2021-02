De veilige carnavalsoptocht – van Lego

Al meer dan een halve eeuw gaat in het Zuid-Limburgse dorp Neerbeek (2.400 inwoners) op carnavalsdinsdag om elf minuten over een de optocht rijden. 2021 vormt vanwege corona de uitzondering op de regel. De plaatselijke carnavalsvereniging De Doorzetters zocht en vond een alternatief: een optocht van Lego.

„Het was een hele klus”, verzucht Daan Roozen, lid van de activiteitencommissie, „maar we hebben iets moois gemaakt.” Om kwart over een komende dinsdagmiddag („de dichtstbijzijnde mogelijkheid bij de reguliere elf over een”) is de optocht live te zien op YouTube en daarna terug te kijken. Met acht sporen geluid (van carnavalsmuziek, vrachtwagens, tractoren, toeters, juichend publiek) is het net echt. En twee commentatoren bespreken de wagens.

Carnaval is een feest van verbroedering. Dat vergt samenzijn, een onmogelijkheid tijdens een lockdown. Noodgedwongen slaan veel carnavalsvierders een jaartje over. Anderen zoeken – ook in verenigingsverband – naar alternatieven, veelal digitaal. De huidige situatie biedt ook nieuwe mogelijkheden: carnavalsvereniging De Bosuule uit het Midden-Limburgse dorp Nunhem zocht toch een prins(es) voor dit jaar, en tekende daarbij aan dat die functie – vanwege het ontbreken van echte activiteiten – nu ook eens aantrekkelijk was voor kandidaten met een hekel aan recepties en spreken in het openbaar.

De Doorzetters zochten ook naar alternatieven. De reguliere opening van het carnavalsseizoen op de elfde van de elfde werd vervangen door een ludieke speurtocht voor jong en oud. Vorig weekend kon iedereen digitaal een bubbelbadbingo volgen. „Een presentator en zijn assistente trokken – omlijst door muziek – ballen met nummers uit het bad. Op hetzelfde moment trokken twee razende reporters door het dorp om de prijzen live aan de voordeur af te leveren. Het was een groot succes.”

Het idee voor de Lego-optocht kwam van Raf Vogelaar (11), die vorig jaar al een stoet filmde met stop-motion – een techniek waarbij een camera frame per frame opnames maakt, die vervolgens achter elkaar worden afgespeeld om tot een vloeiend beeld te komen. Zijn moeder Loraine heeft een bureau voor huiswerk en andere begeleiding in Neerbeek. „We laten kinderen vaker werken met Lego. Het maakt dat ze makkelijker praten. Hun creaties gebonden aan seizoensgebeurtenissen als Kerst, Halloween en carnaval zetten we dan in de etalage.”

Uiteindelijk rijden 37 wagens mee in de Lego-optocht van De Doorzetters. De meeste inzendingen komen uit Neerbeek en nabije omgeving. Er zat er ook een bij uit het Noord-Limburgse Roggel, zo’n 45 kilometer verderop.

Om een beetje een uniforme optocht te krijgen, schreef de carnavalsvereniging een maximumbreedte, -hoogte en -lengte voor. Roozen: „De meeste inzenders hebben zich daar redelijk aangehouden. Een paar wagens zaten heel ingenieus in elkaar met afzonderlijk draaiende delen en lichtjes. Eentje was op afstand bestuurbaar.”

Een Legoclub bouwde een stadje, inclusief een kopie van Café De Keulsteeg, normaal gesproken het middelpunt van carnaval in Neerbeek. De lokale omroep uit het naburige Spaubeek verzorgde het camerawerk.

Roozen durft nog niet te zeggen of de Lego-optocht ook na corona een blijvertje is: „Het was veel werk en we zijn een relatief kleine vereniging. Ik hoop vooral dat volgend jaar de normale activiteiten weer door kunnen gaan.”

Corona-optocht Stop na noodbevel

In het Twentse Geesteren is zondag een eind gemaakt aan een alternatieve carnavalsoptocht. Aan een auto-optocht van de jeugdcarnavalsvereniging De Kroegtijgers deden zo’n veertig voertuigen mee; sommige voorzien van aanhangwagens en extra muziekinstallaties. De gemeente Tubbergen was zaterdagavond al op de hoogte gekomen van het plan. Er werd, volgens een verklaring van de gemeente, „nadrukkelijk gewaarschuwd” de optocht te schrappen. Toen zondagochtend de voertuigen toch de straat op gingen, vaardigde de burgemeester van Tubbergen een noodbevel uit. In Tilburg hebben de politie en boa’s zondag carnavalvierders die in het centrum bij elkaar gekomen waren naar huis gestuurd. Dat schreef de politie op Twitter. Ook op het Vrijthof in Maastricht zijn zondagmiddag volgens de regionale omroep L1 een paar honderd mensen bijeengekomen. Ook daar vroeg de politie de feestelijkheden thuis voort te zetten. In Heerlen, Roermond en Sittard kwamen eveneens groepjes carnavalvierders bij elkaar. In Tilburg noch in Limburg werden boetes uitgedeeld. In Breda werden vrijdag al enkele fysieke carnavalsvieringen georganiseerd, ondanks het verbod vanwege de coronapandemie. De politie sloot daar twee cafés op last van de burgemeester.

