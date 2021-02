GGD Amsterdam stopt tijdelijk met coronablaastest

Nieuw-Zeeland kent nog zeer incidenteel enkele besmettingen. Het eiland heeft het coronavirus in de tang gekregen door na besmettingen direct aangrijpende maatregelen in te voeren, zoals het sluiten van internationale grenzen. Voor januari kende Nieuw-Zeeland twee maanden achtereen geen besmettingen.

De drie besmettingen zijn vastgesteld bij een gezin in Auckland. De moeder van het gezin is volgens lokale media in dienst bij een cateringbedrijf dat maaltijden faciliteert voor vliegtuigen. De vrouw werkt daar in de afwas. Ook haar man en dochter zijn geïnfecteerd. Uit voorzorg is het niet meer mogelijk om bij binnenlandse vluchten eten en drinken te bestellen. De autoriteiten in Nieuw-Zeeland proberen te achterhalen hoe het gezin de besmettingen hebben opgelopen.

Politie in actie bij illegale feesten

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Nederland verschillende feesten beëindigd door de politie. Vanwege de coronamaatregelen mogen mensen niet samenkomen of meer dan één gast in het huishouden ontvangen, of de avondklok overtreden.

In Ritthem in Zeeland lieten twee mensen echter tientallen gasten naar een feest komen. Die organisatoren zijn aangehouden, 84 aanwezigen kregen een bekeuring. Er werd ook geluidsapparatuur in beslag genomen, meldt persbureau ANP. Volgens BN De Stem werd ook een bijeenkomst in een schuur in Wouwse Plantages beëindigd; één vrouw die zich verzette, is daarbij gearresteerd.

Feesten buiten

Er waren ook bijeenkomsten in de buitenlucht. Zo werd een groot vreugdevuur opgericht op het woonwagenkamp Teersdijk, in Nijmegen. De Gelderlander schrijft dat de politie twee keer uittrok om dat feest op te breken. In busjes togen de agenten naar Teersdijk. Het vreugdevuur zou zijn geblust door de brandweer, maar werd ook weer aangestoken nadat de diensten waren vertrokken. Bij die acties zijn in totaal zes arrestaties verricht, anderen zijn beboet voor het overtreden van de avondklok.

In de duinen bij Zandvoort kwam de politie in actie om ruim honderd jongeren naar huis te sturen. Op Facebook schreven agenten verontwaardigd over het afval - lege flessen en verpakkingen - dat het gevolg was van dat illegale feest.