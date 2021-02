Catalaanse verdeeldheid bereikt ook het klaslokaal

Wie in het hart van de provincie Gerona langs dorpjes rijdt met namen als Sant Andreu del Terri, Olot, Vic of Arbúcies waant zich in het ‘land’ Catalonië. Overal wappert de vlag van de onafhankelijke republiek. Voor de meeste van de 750.000 inwoners is Spanje een andere staat en Spaans een vreemde taal.

„Als er een nieuw kind uit Marokko op school komt, dan beginnen onze leerlingen vaak automatisch in het Spaans tegen hem”, zegt Laura Masferrer (42), directrice van de publieke school Doctor Carulla in Arbúcies. „Alsof dat hoort tegen iedereen die ergens anders vandaan komt. Want onderling wordt hier vrijwel alleen Catalaans gesproken.”

In werkelijkheid ligt Gerona in de zwaar verdeelde Spaanse regio Catalonië. Als het aan iets minder dan de helft van de 7,5 miljoen Catalanen uit met name de rurale gebieden zoals Gerona ligt, dan scheidt de regio zich in de toekomst af en gaat het verder als een onafhankelijke republiek. Maar de regioverkiezingen van deze zondag zouden duidelijk maken dat er ook een kleine meerderheid is, met name woonachtig in Barcelona en omgeving, die bij Spanje wil blijven.

Catalaanse scholen moeten deels in het Spaans lesgeven en doen dit vaak door het te onderwijzen als vreemde taal. Foto José Colón

Waar het Catalaans en het Castilliaans (Spaans) lang ogenschijnlijk harmonieus naast elkaar leefden, is taal een splijtzwam geworden. „Als we niet oppassen ontstaan er twee Catalonië’s, met ieder hun eigen taal”, legt politicoloog Oriol Bartomeus via Zoom uit. „Dat is een groot gevaar voor de eenheid.”

Tweetalig onderwijs

Tijdens de dictatuur van Francisco Franco (1939-1975) werd het Catalaans onderdrukt. Toen Spanje weer een democratie werd, vertelt Bartomeus, werd in Catalonië unaniem tweetalig onderwijs werd nagestreefd. „De meeste mensen zagen in dat het na jarenlange onderdrukking nodig was het Catalaans als leidende taal te gaan gebruiken. Het moest een impuls krijgen, zodat de Spaanstaligen er een taal bij zouden leren. Dat heeft alleen maar winst opgeleverd. Maar nu de separatisten het Catalaans als één van de symbolen van de onafhankelijkheidstrijd zien is die consensus snel aan het verdwijnen.”

Zo hebben de gepolariseerde politiek en de veelal gekleurde media een nieuwe taalstrijd ontketend, met het onderwijs als slagveld. In de ogen van de separatisten is het Spaans in het dagelijks leven nog steeds de dominante taal. Daarom willen zij het beleid van ‘de onderdompeling’ – dat Catalaans op alle 2.662 publieke scholen leidend maakt – handhaven. Voor de demissionaire Catalaanse regioregering is herziening van dit systeem onbespreekbaar.

De vraag welke plek Spaans heeft in de Catalaanse samenleving, verdeelt de politiek al jaren. Foto José Colón

Een kwart van de lessen moet in het Spaans worden gegeven, maar daar houden de meeste scholen zich niet aan. In de praktijk is Spaans met maximaal drie uur in de week verworden tot een vreemde taal als Engels of Frans. „De invloed van Spaans is buiten school, op televisie en internet, zo groot dat iedereen die taal echt wel spreekt”, stelt schoolhoofd Masferrer uit Arbúcies. „Dat is voor Catalaans anders. Als we die taal niet beschermen verdwijnt die.”

Grove leugens

Vragen stellen over het systeem is een taboe. Het wordt gezien als een aanval op de identiteit van het catalanismo. Wie dat toch doet krijgt al snel de toorn van de zittende macht over zich heen. „Iedereen weet dat onze manier de enig juiste manier is om tweetaligheid te garanderen. Dat is bewezen”, stelt Raül Romeva, die als voormalig regio-minister van Buitenlandse Zaken tot twaalf jaar cel werd veroordeeld voor zijn rol bij het uitroepen van de onafhankelijkheid in 2017.

Ruimte voor enige discussie – bijvoorbeeld over de vraag waarom er wel scholen in het Duits, Japans en Italiaans, maar niet in het Spaans zijn – biedt hij niet. Romeva: „Wie stelt dat ons systeem het Spaans in gevaar brengt, vertelt grove leugens.”

Desondanks staan er steeds vaker Catalanen op die vraagtekens zetten bij het onderwijssysteem. Zoals Ana Losada (51), die net als tientallen andere ouders op de school van haar 12-jarige dochter probeerde af te dwingen dat werd voldaan aan het minimum van 25 procent lesuren in het Spaans. „Pas bij het hooggerechtshof kregen we gelijk. Maar wat heb je daaraan als de autoriteiten weigeren de wet te handhaven?”, stelt Losada, voorzitter van een organisatie die tweetalig onderwijs nastreeft.

De weekplanning op de school in Arbúcies. Dinsdag 9 februari was er een proefwerk Spaans.

Onderzoek van VN-onderwijsorganisatie Unesco zou uitwijzen dat kinderen zich het beste ontwikkelen als ze onderwijs in hun eerste taal krijgen. Losada: „Ik wil alleen maar het beste voor mijn kind. Het is voor haar van groot belang dat ze ook op school goed Spaans leert. Zeker als ze ooit buiten Catalonië wil gaan wonen en werken.”

Lees ook dit interview met de Catalaanse ex-premier Puigdemont

Losada behoort tot de 59 procent van de Catalanen voor wie het Spaans de eerste taal is. Een grotendeels zwijgende meerderheid, veelal met wortels buiten Catalonië. Volgens Losada worden de Spaanstaligen in Catalonië steeds vaker op geraffineerde wijze weggezet als tweederangs burgers en zijn ze vrijwel uitgesloten voor maatschappelijke topfuncties. Het huidige onderwijs draagt daar volgens haar aan bij. „Begrijp me niet verkeerd. Ik heb helemaal niets tegen het Catalaans. Sterker nog; ik ben voorstander van tweetalig onderwijs”, legt ze uit. „Maar daar is dus nu totaal geen sprake van. Er wordt vrijwel alleen in het Catalaans onderwezen. Met een paar uur in de week kun je een taal niet op het vereiste niveau krijgen. Spaans niet. Maar ook Catalaans niet.”

Geschiedenisleraar

Kritiek van binnenuit wordt in de praktijk ook niet op prijs gesteld. Dat ondervond de Catalaanse geschiedenisleraar Francisco Oya (63) toen hij vier jaar geleden op een school in Barcelona nog langer weigerde „fantasieverhaaltjes” te vertellen over „het zogenaamde glorieuze verleden” van Catalonië. Hij beriep zich op zijn geestelijke vrijheid als leraar, maar werd door de schoolleiding tien maanden zonder salaris op non-actief gezet. Oya besloot met vervroegd pensioen te gaan.

De monddood gemaakte geschiedenisleraar kreeg afgelopen week steun uit onverwachte hoek. Tomas Macsotay, een Nederlandse docent aan de publieke Universiteit Pompeu Fabra van Barcelona, haalde het nieuws met het samenstellen van een soort digitaal zwartboek van misstanden die onder leiding van de separatisten plaatsvinden. „De meeste mensen zien zwijgend hoe het proces naar onafhankelijkheid zich voltrekt. En wie er niet in meegaat behoort al snel tot de outcast”, stelt Macsotay. „Catalonië wordt steeds verder gepolitiseerd. Tot en met het onderwijs aan toe. Ik maak me zorgen over het gebrek aan debat en het dreigende geweld tegen mensen die anders denken. Om te voorkomen dat ik me later medeplichtig ga voelen heb ik een boekje opengedaan. We zullen wel zien of het gevolgen heeft.”

Lees ook: In Lerida is zelfs het stenen tijdperk Catalaans

Ondertussen gaat het leven op de semi-publieke school Vedruna in Arbúcies onverstoorbaar door. Op de eerste verdieping geeft onderwijzeres Dolors Planas Spaanse les aan een klas vol met 9-jarigen. „Buenos días!”, roepen ze in koor tegen het buitenlandse bezoek. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is schakelen ze over van Catalaans op Spaans. De kinderen in de lesbankjes maken zich in ieder geval minder druk om de taalstrijd dan de politici, de media en hun ouders.