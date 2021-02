Betogingen Myanmar houden aan; leger beknot vrije bewegingen

Dit weekend zijn opnieuw tienduizenden Myanmarezen de straat opgegaan in de aanhoudende reeks demonstraties tegen de militaire staatsgreep van begin deze maand. Lokale journalisten en internationale persbureaus schrijven ook dat de nacht van zaterdag op zondag in grote steden onrustig is verlopen. Het leger heeft wetgeving aangescherpt om meer controle uit te kunnen voeren op de demonstranten.

Persbureau Reuters beschrijft zondag de protesten in steden verspreid over het hele land: in de grootste stad, Yangon, gingen studenten gekleed in het wit de straat op; in de hoofdstad Naypyitaw vormden chauffeurs en motorrijders een lawaaiig konvooi, en in de kuststad Dawei werd ook een protestmars gehouden. Voordat mensen een week geleden de straat op gingen, werden al acties van burgerlijke ongehoorzaamheid georganiseerd. Zo weigerden artsen en ambtenaren aan het werk te gaan na de coup.

Bij veel demonstraties is de beeltenis van Aung San Suu Kyi te zien, de civiele regeringsleider die bij de coup op 1 februari werd vastgezet door het leger. Zij is sinds de staatsgreep niet meer in het openbaar gezien. Ook partijgenoten van de National League for Democracy zijn gearresteerd, net als ruim driehonderd anderen, volgens waarnemers van onder meer de lokale organisatie Assistance Association for Political Prisoners. Het arrest van Suu Kyi zou volgens een eerdere verklaring van de junta op maandag aflopen, maar er is niet duidelijk wat er dan gebeurt.

Het leger in Myanmar was decennialang aan de macht. Opstanden daartegen werden bloedig neergeslagen. Aung San Suu Kyi was de eerste civiele leider van het land, die de balans moest bewaken in haar samenwerking met de militairen. Het leger stelt dat er fraude is gepleegd bij haar herverkiezing afgelopen november, en arresteerde afgelopen vrijdag ambtenaren om hen onder druk te zetten de uitslagen te onderzoeken.

Zaterdag versoepelde het leger wetten die de activiteiten van veiligheidstroepen moesten inperken. Zo werden volgens persbureaus AP en Reuters in het weekend ‘s nachts huiszoekingen gedaan. Wie gasten heeft, moet aangeven dat zij blijven overnachten. In sommige wijken in Yangon vormden inwoners burgerwachten om arrestaties of invallen te voorkomen.

