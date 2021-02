Feyenoord verslaat Willem II met 5-0 na twee weken zonder wedstrijden

Feyenoord heeft zondag na twee weken zonder wedstrijden een overtuigende overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Advocaat versloeg Willem II in De Kuip met 5-0. De Tilburgers hadden in de eerste helft de beste kansen, maar kwamen in de blessuretijd op achterstand door Jens Toornstra. Aan het begin van de tweede helft liep Feyenoord snel weg bij Willem II.

Bryan Linssen kopte de 2-0 binnen en hielp de ingevallen Luis Sinisterra het derde goal te maken. Steven Berghuis schoot in de 63e minuut uit een strafschop de 4-0 binnen, na een overtreding op Linssen. Orkun Kökcü, ook een invaller, zorgde in de slotfase voor de vijfde treffer.

Feyenoord won twee weken geleden met 3-1 van PSV. De daaropvolgende duels met FC Groningen en sc Heerenveen (beker) werden afgelast vanwege het winterweer.

AZ wint van sc Heerenveen

Aan de winnende reeks van sc Heerenveen is eerder op zondag een eind gekomen. AZ won in eigen stadion met 3-1 van de Friezen, die zeven punten hadden gepakt uit hun laatste drie wedstrijden.

AZ stond bij rust met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Calvin Stengs. Aanvoerder Teun Koopmeiners verdubbelde de voorsprong aan het begin van de tweede helft uit een strafschop. Heerenveen wist aan te sluiten dankzij een treffer van Lasse Schöne. De middenvelder keerde na bijna vijftien jaar terug bij Heerenveen; vrijdag ondertekende hij een contract bij de club waar hij in de jeugd speelde.

Later in de wedstrijd kreeg Heerenveen wat kansen op de gelijkmaker, maar kwam niet meer tot scoren. Na geklungel in de Friese defensie besliste Albert Gudmundsson het duel in de 81e minuut. Zondag worden ook de wedstrijden Feyenoord - Willem II en Vitesse - FC Twente gespeeld. (ANP)