Antoinette de Jong vloog deze winter over het ijs

Ergens op een Fries meer schaatste Antoinette de Jong zondagmiddag de frustraties van een verspeelde medaille weg. Even geen druk, geen verwachtingen die ze op het kunstijs van Thialf voortdurend meedraagt.

Een paar uur ongecompliceerd rammen op natuurijs. Had ze nodig om de bittere smaak na de 1.500 meter van eerder die middag weg te spoelen. Een vierde plaats, net naast het podium, een pijnlijk einde van een aangenaam seizoen Dat zat haar niet lekker. Maar te midden van de talloze recreanten hoefde de langebaanschaatsster even niets te bewijzen. Wát een opluchting.

De afronding van een rafelig schaatsjaar was de mislukte foto in een prachtige serie. Wat ging het crescendo met De Jong, nadat ze het seizoen daarvoor in haar beleving als een krabbelaar had doorgebracht. „Ik heb mezelf na dat belabberde jaar flink op m’n flikker gegeven”, beschrijft ze haar toenmalige gemoedstoestand.

Het bevrijdende gevoel van haar vorderingen beloonde De Jong met de Europese allroundtitel, haar eerste individuele wereldtitel op de 3.000 meter en, samen met Ireen Wüst en Irene Schouten, goud bij de ploegachtervolging. De Jong vloog deze winter over het ijs. Ze had weinig te klagen. Tot zondag.

Het ging even niet op de 1.500 meter waarop ze zich tot koningin van de WK afstanden had kunnen kronen. Ze koos voor een alles-of-niets-strategie die verzandde in technisch gerommel met afnemende snelheid tot gevolg.

Geen De Jong, zelfs geen Nederlander op het podium, waarop de Noorse Ragne Wiklund verrassend goud kreeg omgehangen. Een uitkomst waarop de 25-jarige Friezin niet had gerekend, zei ze berustend.

Ach, ze had even flink gevloekt na de mislukte 1.500 meter, maar daarna met glinsterende ogen de balans opgemaakt van een zeer bevredigend schaatsseizoen. Dat stemt tevreden met de Olympisch Spelen in Beijing voor de boeg. De Jong voelt dat ze aan snelheid heeft gewonnen, maar vooral zelfverzekerder is geworden.

Snel radeloos

De Jong is een perfectionist wier gemoedstoestand bij tegenslagen al snel in radeloosheid omslaat. Als ze niet de snelheid uit haar benen kan persen die er voor haar gevoel inzit, gaat ze tobben. Wat te doen? Hoe nu verder? Pas als de wanhoop toeneemt besluit de schaatsster rigoureuze maatregelen te nemen.

Dat was dit jaar het wisselen van haar schaatsschoen. Dat lijkt triviaal, maar voor De Jong een grote stap, omdat ze van nature conservatief is en verandering van materiaal als een grote ingreep ervaart. Bijna ten einde raad liet ze zich nieuwe schoenen aanmeten. Wat bleek? Die zitten als gegoten en ze kan opeens weer al haar kracht op het ijs overbrengen.

Een bevrijding. Verdwenen zijn de frustraties, zegt ze opgelucht. „Waar ik vorig jaar geforceerd reed en daardoor steeds energielozer werd, knal ik nu weer over het ijs. Ik rijd snelheden die lange tijd onhaalbaar leken, met harde rondetijden als resultaat. Dat geeft echt een gaaf gevoel. Ik train ook weer met een glimlach.”

Een andere wijziging in haar aanpak: De Jong is meer van de schaatsplank gebruik gaan maken, vooral om haar houding te verbeteren. Het leerde haar om lang in een zogeheten hoek te blijven zitten, bij schaatsen van belang voor een krachtige afzet. En zo blijft De Jong zichzelf steeds een beetje uitvinden. Dat vindt ze spannend, en het brengt haar in verrukking als het, zoals dit seizoen, tot resultaat leidt.

Haar mislukte 1.500 meter past eigenlijk niet in het positieve beeld van De Jongs seizoen. Maar al te dramatisch wil ze daar niet over doen. „Het triggert me voor volgend seizoen. In plaats van wegdrijven op een roze wolk, weet ik nu dat er nog het nodige te verbeteren is. Is wel goed voor me. Missers houden je scherp. Doen je beseffen dat succes niet vanzelfsprekend is.”

Gepest

Maar er is meer. De schaatsster heeft ook aan persoonlijkheid gewonnen. De Jong is een stabiele vrouw geworden, die zich niet meer laat beïnvloeden door wat de buitenwereld van haar vindt. Die wankelmoedigheid was vooral een gevolg van vele pesterijen in haar jeugd vanwege haar rode haar. Het maakte De Jong tot een schuw meisje, en dat had jarenlang zijn weerslag op het ijs. Maar nu niet meer. De buitenwereld doet maar, en denkt maar, het zal De Jong een zorg zijn.

Bijkomende positieve ontwikkeling is haar aanstaande huwelijk. Daar kijkt De Jong reikhalzend naar uit. Kan ze eindelijk de prinses in een prachtige jurk zijn waarvan ze als kind al droomde. Ook weer typisch De Jong: ze heeft afgelopen zomer de trouwjurk al gekocht en een ‘wedding planner’ ingehuurd. Ze is niet van het improviseren, de zaken moeten vooraf geregeld zijn.

Planmatig

Dat planmatige geeft De Jong ook houvast als schaatsster. Na het teleurstellende vorige seizoen maakte ze met haar coach Jac Orie een verbeterplan waarin ze gedetailleerd opnam aan welke zwakheden gewerkt moest worden. En als de uitkomst positief is, zoals dit seizoen, geniet ze als een kind in een snoepwinkel.

Ook voor het aanstaande olympische jaar spreekt De Jong weer over een plan, met kort samengevat als titel: zo win ik goud in Beijing. Een plan mag houvast geven, de stap om zich te specialiseren op één afstand vindt De Jong weer te gewaagd.

Ze is een allrounder, traint als allrounder en heeft succes als allrounder. Ze heeft al die afstanden nodig om haar beste onderdelen te kunnen versterken, zegt ze. En dat moet genoeg zijn om bij de Spelen te kunnen uitblinken, is haar overtuiging.