Wereldkampioen Verbij beseft dat zijn keus voor een nieuwe ploeg de juiste was

Uiteindelijk prijst Kai Verbij de dag dat hij besloot van ploeg te veranderen. De overstap van Gerard van Veldes Reggeborgh naar het team Jumbo Visma van Jac Orie heeft hem tot een stabiele schaatser gemaakt. De wereldtitel op de 1.000 meter, die Verbij zaterdag in Thialf veroverde, is naar zijn mening daarvan het bewijs.

Goed was Verbij (26) altijd al, alleen niet constant. Voorheen was hij een sluipmoordenaar die zo nu en dan zijn klauwen uitstak en een belangrijke prijs won. In een tijdspanne van vijf jaar werd hij op die manier wereld- en Europees kampioen sprint, en won hij twee jaar terug in Inzell de wereldtitel op de 1.000 meter. Goede prestaties, maar Verbij wilde meer; voortdurend en niet incidenteel de uitdager zijn van met name de Russische grootmeester op de sprint, Pavel Koelisjnikov.

‘Giga mogelijkheden’

De ommekeer in denken kwam vorig jaar na de WK afstanden in Salt Lake City, waar Verbij als titelhouder op de 1.000 meter werd vernederd door Koelisjnikov, met een verschil van 1,4 seconden. „Dan doe je iets niet goed”, blikte hij zaterdag terug. De ontvankelijkheid om naar Jumbo-Visma over te stappen was daarmee evident.

In het eerste gesprek met Orie wist Verbij niet wat hij hoorde. Een trainer die zich rechtstreeks over zijn enorme potentie uitsprak. De coach dichtte hem tijden toe waarvan de schaatser amper durfde te dromen. „Ik ga niet zeggen welke, maar ik vond het nogal grote uitspraken”, zegt Verbij. „Orie zag giga mogelijkheden. Wat zou het vet zijn als ik de tijden kan rijden, dacht ik. Ik ben nog niet zover, maar de twijfel over mijn mogelijkheden is verdwenen.”

Die metamorfose schrijft Verbij mede toe aan de nieuwe omgeving. De Jumbo-Vismaploeg omschrijft hij als „Team Zelfvertrouwen”. Misschien een beetje aanmatigend, maar nu weet hij dat zelfverzekerdheid een voorwaarde voor evenwichtigheid is. „Van twijfel ga je niet harder schaatsen.”

Verbij is inmiddels ook bijgekomen van de cultuurschok die hij bij zijn nieuwe ploeg aantrof. „Ik kwam vanuit een vriendengroep tussen allemaal haantjes terecht. Het leek heel erg te gaan om wie de grootste bek had. Op een leuke manier, dat zeker, maar het was wel wennen. En het vormt je. Die sfeer heeft me harder gemaakt, maar vooral zelfvertrouwen gegeven.”

Ories verzoek om naar Jumbo-Visma over te stappen kwam precies op tijd voor Verbij. Hij had al jaren met enige jaloersheid vastgesteld dat rijders van dat team het hele seizoen goed zijn. Aan zo’n omgeving had hij, de eendagsvlieg, behoefte, helemaal met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Beijing. Verbij hoefde dan ook niet lang over een transfer na te denken.

Koers van een cryptomunt

Aanvankelijk leek er dit seizoen van vorderingen amper sprake, want Verbij verloor de Nederlandse sprinttitel aan Hein Otterspeer, viel bij de EK sprint, evenals bij een wereldbekerwedstrijd. Gelukkig voor hem won hij tussendoor een 500 meter bij de EK sprint en was hij de snelste op de 1.000 meter bij een wereldbekerwedstrijd, anders zou de twijfel opnieuw zijn toegeslagen. Die prestatiecurve vergeleek hij zaterdag met de koers van een cryptomunt.

Maar uiteindelijk bevestigde Verbij wat zijn goede gevoel hem ingaf. Hij won bij de WK afstanden overtuigend de 1.000 meter, al was het wel zo dat de torenhoge favoriet Thomas Krol werd gediskwalificeerd na twee valse starts.

Verbij had zijn race er toen al opzitten en wist dat hij aanspraak op de titel mocht maken, ook als moest Koelisjnikov nog rijden. Maar van diens dominantie is dit jaar geen sprake. De deceptie voor zijn vriend en ploeggenoot Krol betekende voor Verbij dat zijn twijfel of 1.08,05 minuut wel snel genoeg zou zijn voor de wereldtitel, op slag veranderde in euforie.

De kampioen had wel te doen met Krol. Zozeer dat hij besloot nog een extra nachtje in de ‘schaatsbubbel’ te blijven om zondag samen met hem in te rijden ter voorbereiding op diens 1.500 meter, waarvoor Krol ook als favoriet geldt. Zo collegiaal is Verbij. „We doen altijd samen de warming-up. Ik ga daarom niet schaatsen op natuurijs, maar hem helpen.”