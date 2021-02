Websites PvdA doelwit van ‘gerichte DDos-aanval uit buitenland’

De websites van de PvdA en Europarlementariër Kati Piri zijn zaterdag enige tijd uit de lucht geweest als gevolg van een „doelgerichte DDos-aanval uit het buitenland”. Dat bevestigt de PvdA. Het is volgens de partij nog niet bekend waar de aanval precies vandaan komt. Europarlementariër Piri schrijft in een verklaring op Twitter te vermoeden dat de aanval is uitgevoerd door Turkse hackers.

De aanval op de website van de PvdA, die om 15.00 uur begon, is nog steeds aan de gang. Omdat al het verkeer uit het buitenland is geblokkeerd, is de site voor bezoekers uit Nederland inmiddels weer bereikbaar. De website van Piri is nog steeds offline.

Piri schrijft dat het „er alle schijn” van heeft dat de aanval een reactie is op een eerdere oproep om alle politiek gevangen vrij te laten. „Wij laten ons door dit soort acties de mond niet snoeren”, schrijft ze in een verklaring. Ze noemt de aanval „ongekend en zorgelijk”. Ook de partij zegt in een reactie zich niet te laten intimideren. Een Turkstalig Twitteraccount kondigde eerder op de dag de aanval aan. Kort daarna verscheen een bericht op hetzelfde account dat de website uit de lucht waren gehaald.

Piri, nummer vijf op de kandidatenlijst voor de PvdA voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, uitte als Europarlementariër regelmatig kritiek op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In een interview met NRC in december zei ze daardoor „persona non grata in Turkije” te zijn geworden.