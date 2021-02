Vrije en open verkiezingen verdienen wat meer urgentie

Komende maand blijven de zaaltjes in stad en ommeland noodgedwongen leeg. Tot 2 maart mogen kiezers en politici elkaar ’s avonds na negen uur zelfs op straat niet ontmoeten. Kunnen de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart in deze pandemische tijden desondanks toch nog ‘vrij en eerlijk’verlopen? Het predicaat ‘free’, zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) het pleegt te formuleren, verdienen ze hoogstwaarschijnlijk wel. Maar of de verkiezingen ook ‘fair’ zullen zijn?

Hubert Smeets is journalist en columnist bij NRC Handelsblad

De campagne is begonnen. Vanaf maandag 15 februari, de dag waarop de Raad van State alle bezwaarschriften moet hebben afgehandeld, hebben de deelnemende partijen een maand om hun kiezers te bereiken. De 37 partijen – meer dan ooit sinds 1922, niet toevallig ook een tijd van Hadjememaar en zijn Rapaljepartij – zouden via sociale media, radio en televisie, grote publieksevenementen, spreekbeurten of paneldebatten, huisbezoek en folders de boer op moeten gaan.

Door de avondklok en andere beperkende coronamaatregelen is deze constitutionele vrijheid van vergadering en vereniging nu echter aan banden gelegd. Dat is op zichzelf geoorloofd. Volgens de Grondwet kan „de wet regels stellen ter bescherming van de gezondheid […] en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden”.

Ernstige zaak

Maar daarmee is het laatste woord niet gezegd. Want de avondklok en de andere beperkingen die de burgers zich moeten laten welgevallen – wat de meesten overigens aanvaarden – ondermijnen wel een ‘fair’ verkiezingsproces, waarbij iedereen 24/7 campagne moet kunnen voeren.

Dat is een ernstige zaak. Rondreizen per trein of auto dan wel per fiets en bijeenkomen in congrescentra of huiskamers is namelijk een hoeksteen van elke verkiezingscampagne. De Nederlandse democratie kreeg ruim een eeuw geleden niet voor niets een enorme impuls toen de burgers er dankzij de fiets makkelijker op uit konden. De fiets was het „paard der democratie”, zo schreef Vrijzinnig Democraat Frans Netscher in 1913.

Dat verkiezingscampagnes tegenwoordig niet per fiets maar vooral via de televisie en sociale media worden uitgevochten, is weliswaar een feit, maar geen afdoende argument om deze beperking van de campagne goed te praten. Een verkiezingstournee mag zich niet beperken tot die paar radio- en tv-debatten, waar de meeste lijsttrekkers niet eens aan mee mogen doen omdat ze simpelweg niet worden uitgenodigd.

Een campagne voor de verkiezingen mag zich niet beperken tot die paar debatten op radio en tv

Juist omdat de NPO ( ‘van iedereen, voor iedereen’) hard selecteert, moeten de kandidaten elders in de openbare ruimte om de publieke omroep heen kunnen werken. Door de avondklok kan dat nu niet. Of de zalen na 2 maart, als de nacht weer vrij is, alsnog mogen volstromen is wegens de anderhalve meter-regel eveneens twijfelachtig.

Zodoende blijft de verantwoording die volksvertegenwoordigers aan de burgers afleggen, de crux van democratische verkiezingen, beperkt tot een interview met Jort Kelder of flyeren in kantooruren. Dat is onvoldoende. De dialoog moet ook ’s avonds in het Wapen van Baarderadeel, de Meerpaal of huize Concordia gevoerd kunnen worden.

En dan moeten de drie verkiezingsdagen 15, 16 en 17 maart nog volgen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) heeft de Tweede Kamer eind januari geïnformeerd over alle maatregelen ter wille van een veilige stembusgang. Aan van alles heeft ze gedacht: van briefstemmen voor 70-plussers en meer volmachten, tot ontsmettingsmiddelen en triage aan de poort.

Stemmentellen

Eén aspect van de verkiezingsdag heeft ze raar genoeg buiten beschouwing gelaten: het tellen van de stemmen. In de Kieswet staat dat kiezers fysiek aanwezig moeten kunnen zijn – en bezwaar mogen maken – wanneer het stembureau de biljetten telt. Mocht er dan nog een avondklok van kracht zijn, dan kan dit sluitstuk van de stembusgang sowieso niet worden waargemaakt. Ook als die dag alleen de algemene restricties gelden, kunnen er problemen rijzen. In de stemlokalen is immers onvoldoende ruimte voor kiezers die willen meekijken. Een oplossing is om alle stembussen elke avond onder militaire bewaking over te brengen naar stadions, sporthallen en andere locaties, waar wel genoeg waarnemers kunnen worden geherbergd, zoals in Paramaribo gebeurde toen Surinamers in de Anthony Nesty Sporthal de stembussen bewaakten in afwachting van de definitieve uitslag.

Maar gelet op haar brief heeft Ollongren alleen nog maar bedacht dat „een eventuele belangstellende indien nodig” (let op het gebrek aan enthousiasme) buiten in de rij maar op zijn/haar beurt moet wachten.

Wat te doen? Tot in de week van 8 maart kan de Tweede Kamer, die vorige week met reces ging maar in nood natuurlijk in spoedberaad bijeen kan komen, besluiten om de verkiezingen uit te stellen. Politiek geredeneerd is uitstel echter linke soep. Sinds het voltallige kabinet-Rutte besloot tot zelfontbranding heeft de regering geen autonoom mandaat meer. Een demissionair kabinet dat desondanks toch nog even een paar maanden langer op missie wil blijven, bewijst het vertrouwen in de democratie geen dienst, zeker niet nu het coronabeleid van datzelfde kabinet steeds meer onderwerp wordt van politieke strijd en er zelfs een parlementaire enquête in het verschiet zou kunnen liggen.

Die vertrouwensvraag is geen geringe kwestie. In verkiezingen draait het uiteindelijk namelijk om vertrouwen. De overheid kan ze nog zo zorgvuldig regelen – van de eerste handtekeningen tot het laatste proces verbaal – als een significant deel van de kiezers geen geloof hecht aan de uitslag en de onvermijdelijke statistische foutmarges geen bijzaak maar hoofdzaak worden, is Leiden in last.

Verkiezingen zijn volgens Ollongren „van wezenlijk belang in onze democratische rechtsstaat”. Mag het wat urgenter, minister? Vertrouwen in eerlijke verkiezingen is de essentie.