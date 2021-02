Trump door Senaat vrijgesproken van aanzetten tot opstand

Voormalig president Donald Trump is zaterdag door de Senaat vrijgesproken van het aanzetten tot opstand. De Democraten hadden een twee derde meerderheid nodig om Trump te veroordelen voor zijn rol in de bestorming van het Capitool, maar dit werd niet gehaald. Dat meldt persbureau Reuters.

De partij kwam tien stemmen tekort: 57 senatoren stemden voor afzetting, 43 tegen. Uiteindelijk schaarden zeven Republikeinse senatoren zich achter de Democraten om Trump te veroordelen.

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, noemde de vrijspraak van Trump een „schande”. Hij zei dat het aanzetten tot de bestorming „de meest verachtelijke daad” is die een president ooit heeft begaan.

De leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell, die voor vrijspraak stemde, noemde Trump na de stemming „praktisch en moreel verantwoordelijk” voor de opstand. Hij zei voor vrijspraak te hebben gestemd omdat Trump „grondwettelijk niet in aanmerking komt voor veroordeling” omdat hij geen president meer is. Een veroordeling zou volgens hem een gevaarlijke precedentwerking hebben waarmee de Senaat politieke tegenstanders kan veroordelen. Trump noemde na de stemming het proces in een verklaring „een volgende fase in de grootste heksenjacht uit de geschiedenis van het land”.

Lees ook: Ook na vrijspraak is Trump nog niet uit de problemen

Bestorming

De Democraten, die een nipte meerderheid in de Senaat hebben, houden Trump verantwoordelijk voor de bestorming van het Capitool waarbij vijf doden vielen. Hij riep zijn aanhangers in een toespraak op te strijden tegen zijn verkiezingsnederlaag en naar het Congresgebouw te marcheren. Betogers wisten op 6 januari tot de vergaderzaal van de Senaat te komen.

De advocaten van Trump noemden het hele proces „politiek theater” en stelden dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de bestorming. Hij zou alleen gebruik hebben gemaakt van de vrijheid van meningsuiting.