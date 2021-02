‘Slechte behandeling hersenschudding’

De behandeling van hersenschuddingen bij sporters is ondermaats en dat kan ernstige medische gevolgen hebben. Dat zeggen zeven voormalig (top)sporters die hersenschuddingen kregen tegen NRC. Onder hen zijn Joey Didulica, oud-doelman van Ajax en AZ, en voormalig basketbalinternational Jos Frederiks.

De atleten liepen hun hersenschuddingen op in verschillende sporten en soms is het al jaren geleden, maar allemaal hebben ze last gehad van gebrekkige medische begeleiding. Zo hebben de sporters druk ervaren om snel weer het veld op te gaan, ook al was dat niet verantwoord.

De ervaringen van de sporters worden ondersteund door een wetenschappelijk onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine. Uit een analyse van de herstelperiode bij 23.000 voetbalblessures bleek dat spelers met een hersenschudding zeker in de helft van de gevallen te snel weer op het veld staan. Medische protocollen die voetbalbonden hebben ingevoerd om spelers voldoende rust (minimaal zes dagen) te laten houden, worden dan niet gevolgd. Een onvoltooide revalidatie na een hersenschudding kan „serieuze consequenties” hebben, schrijven de onderzoekers.

Hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn, blijkt uit de verhalen van de zeven sporters die NRC sprak. Van het ene op het andere moment werden ze van topsporter patiënt. Allemaal konden ze maanden of jaren geen normaal leven leiden. Prikkels als licht en geluid waren te veel voor hen. Een aantal sporters raakte in een isolement doordat ze hun sport en sociale leven kwijtraakten.

