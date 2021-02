Rutte sluit wederom kabinet met PVV van Wilders uit

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) wil na de komende verkiezingen geen kabinet vormen met de PVV van Geert Wilders. Dat heeft hij vrijdagavond gezegd in het radioprogramma Met het Oog op Morgen op Radio1. Gevraagd naar een mogelijke samenwerking met Wilder zei Rutte kortweg „nee, nog steeds niet”. Daarbij gaf hij geen reden.

PVV-leider Wilders verbond direct zijn eigen conclusie aan de woorden van de premier. „Rutte wil dus over links”, aldus Wilders. „Alleen een grote PVV kan Ollongren, Klaver en consorten nog uit het kabinet houden.”

Voorafgaand aan de Europese Parlementsverkiezingen in 2014 sloot Rutte samenwerking met de PVV op landelijk niveau uit. Dat had volgens de premier te maken met de befaamde ‘minder Marokkanen’-uitspraken van Wilders op de verkiezingsavond in 2014 van de Nederlandse gemeenteraden. Deze uitspraken vond Rutte „opnieuw een grens” overgaan. Wilders werd uiteindelijk vervolgd voor de uitspraak en schuldig bevonden aan groepsbelediging, maar kreeg daarvoor geen straf.

Eerder deze week stelde Rutte na de verkiezingen ook niet met Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet te willen samenwerken op landelijk niveau. FvD ligt al langer onder vuur vanwege racistische, xenofobe en antisemitische sentimenten binnen de partij. Berichtgeving door Elsevier Weekblad afgelopen week, waaruit blijkt dat Baudet zelf racistische en homofobe berichten stuurde in WhatsApp-groepen van de partij, maakt het volgens Rutte „onmogelijk” met de partij samen te werken.