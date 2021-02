PSV verspeelt voorsprong tegen ADO in blessuretijd

PSV heeft in de Eredivisie opnieuw punten verspeeld. Twee weken na de nederlaag bij Feyenoord (3-1) speelde de ploeg gelijk tegen ADO Den Haag. Het werd 2-2 in Den Haag. PSV heeft nu negen verliespunten meer dan koploper Ajax, dat later op de dag nog tegen Heracles Almelo voetbalt.

PSV was voor rust veel beter dan ADO maar miste vele kansen. De grootste kans was voor Philipp Max, die de bal uit een strafschop hoog over schoot. ADO kreeg één kans en die ging er via Bobby Adekanye wel in: 1-0. Na rust zorgde Donyell Malen voor de 1-1. De topscorer nam in de 76e minuut, na een fout van Jamal Amofa, ook de 1-2 voor zijn rekening. Michiel Kramer zorgde in blessuretijd met een omhaal voor de onverwachte 2-2.

ADO Den Haag blijft voorlaatste in de Eredivisie met dertien punten. De achterstand op nummer vijftien RKC Waalwijk, dat vrijdag won van FC Emmen, is nu zes punten. Eerder op de dag won Fortuna met 2-1 van Sparta. (ANP)