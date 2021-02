Persoonsvorming

Bestaat Arie Slob? Onderwijsminister Arie Slob? Er zijn bevestigde waarnemingen. Een onderwijsdeskundige die ik sprak, zei dat ze eens vlak achter hem zat bij een congres. Een Kamerlid vertelde aan de telefoon dat hij hem weleens ziet op het Binnenhof, en dat hij een beschaafde man is die iedereen uitnodigt voor een kop koffie en een gesprek, want dat is zo zijn methode. Dit zijn betrouwbare bronnen, zodat aan het bestaan van Arie Slob niet langer getwijfeld hoeft te worden.

Als je deze bronnen vraagt wat hij precies uitvoert, onze demissionaire onderwijsminister, dan blijft het even stil. Het lerarentekort oplossen misschien?, zegt de een. Koffiedrinken met de bonden, de VO-raad en het Lerarencollectief?, oppert de ander. De buitenwereld merkt kortom weinig van Arie Slob. Hij vestigt de aandacht niet op zich. Misschien handelt hij naar het taoïstische principe van leiderschap dat ‘regeert door niet-handelen’.

Begin deze maand liet Arie Slob in De Telegraaf zijn licht schijnen over de leerachterstanden bij scholieren door corona. Nodig waren een motivatiespeech en een nationaal actieplan om leerlingen met vereende krachten over de drempel te helpen, maar we kregen een minister die zei dat we er rekening mee moesten houden dat ‘veel meer scholieren’ dan anders dit jaar zouden blijven zitten. Midden in de oorlog roepen dat de oorlog verloren is: met zulk defaitisme weten ze in het leger wel raad, maar in de gewonemensenmaatschappij kom je ermee weg. Het deed denken aan zijn oplossing voor het lerarentekort, toen hij voorstelde om dan maar een kunstenaar voor de klas te zetten. Een halve zool met een gitaar of een kwast, wat dan ook. Verzin het zelf maar. Los het op.

Wat betreft het massale zittenblijven vroeg Arie Slob alle betrokkenen „ontspannen om te gaan met dit bericht” en verguldde hij de bittere pil met: „Terug op school, waar je met leeftijdgenoten bij elkaar bent, dat is toch het allermooiste?”

Dat was, tsja, goedbedoeld. Een jaar extra betekent voor een scholier een jaar verlenging van je detentie en niks anders. Dat weet Arie Slob natuurlijk ook wel, zodat hij vlug nog een vleugje realiteitszin aan zijn praatje voor de vaak toevoegde: „Het is natuurlijk niet leuk. Maar ja, corona is sowieso niet leuk.” De minister van kleuterzaken die zijn kaboutertjes toespreekt.

Na het interview in De Telegraaf schrok de minister van zijn eigen woorden en liet bij monde van zijn voorlichter weten dat hij het zo niet gezegd had. Hoe gaat zoiets. Elk interview met een bewindspersoon wordt voor publicatie uitentreuren gespeld door een voorlichter – die het blijkbaar niet was opgevallen dat de minister iets heel anders had gezegd dan er stond. Quatsch, kortom.

Geen karakter, geen ruggengraat. Wat Arie Slob aan schouders heeft, is de kleerhanger die hij vergat uit zijn jasje te halen.

De vraag is wat hem ertoe bracht dit ministerschap te willen. Misschien had hij wel de ambitie om het te worden, maar was zijn voorraad ambitie opgebruikt toen hij het eenmaal was.

In 2019 ging er een schokje door het land toen internationaal vergelijkend PISA-onderzoek liet zien dat Nederlandse leerlingen een dramatische achteruitgang vertonen in schoolprestaties, met name bij leesvaardigheid en leesplezier. Ook veel andere terreinen laten een daling zien, maar de neerwaartse curve is het steilst bij taal en lezen. Een kwart van onze vijftienjarigen is laaggeletterd, met alle maatschappelijke gevolgen van dien, maar wat schreef Arie Slob in reactie aan de Kamer? Dat leerprestaties weliswaar zwaar wegen, maar dat „sociale vaardigheden, persoonsvorming en burgerschap minstens zo belangrijk zijn”. Daarom wilde hij de uitkomsten van het onderzoek graag in breder perspectief plaatsen, want „generieke uitspraken op basis van één onderdeel doen geen recht aan dit brede begrip”.

Verdorie, hebben ze toch helemaal de verkeerde dingen gemeten, die onderzoekers van de OESO. Een arbeidsmarkt vol laaggeletterden, maar sociale vaardigheden zijn ook belangrijk. Of persoonsvorming, wat dat ook mag zijn.

We moeten het ministerschap van Arie Slob beschouwen als een interregnum, als iets tussen twee dingen in. Een Arie Slob-vormige leegte. In Rutte IV komt er misschien weer een echte minister.

Tommy Wieringa schrijft elke week op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 februari 2021