‘Parkeren 50 euro’, staat op een bordje bij de Loosdrechtse plassen

Aanbellen op de Rembrandtlaan in Loosdrecht. Op dit adres zou IJsclub De Loosdrechtse Plassen gevestigd zijn, dé plek waar op deze winterse zaterdagochtend de actie is. Of liever, zou moeten zijn. Want waar is het ijs? Het intikken van het adres op Google Maps leidt naar een rijtjeshuis in een rustige woonwijk met buxushagen.

Een vrouw doet open, ze was net bezig de wasmachine leeg te halen. En ja, ze is de secretaris van de ijsvereniging en dit is het postadres. „Je moet verderop zijn,” zegt ze, „bij Len Veerman, dat is de voorzitter.” En, zegt ze er gelijk bij: „Veel succes”. Len Veerman zit dezer dagen op de hoofdpost aan de Oud-Loosdrechtsedijk, één lange weg, vier kilometer verderop. Het is het zenuwcentrum van de ijsvereniging. Alleen, zie er maar eens te komen. De weg erheen was de afgelopen dagen vanwege alle drukte en „totale chaos”.

De hoek om, rechts, links, en bij de rotonde weer naar rechts. Daar, aan het begin van de Oud-Loosdrechtsedijk, staan twee verkeersregelaars in gele hesjes. „Het is al aardig druk,” zegt één, „maar je kunt er nog in.”

Aan weerszijden van de dijk vind je plassen met winterse plaatjes à la Anton Pieck. De mensen parkeren hun auto’s in de berm, tussen woonhuizen en bij bedrijven, alles om maar op het ijs te komen. Maar het staat al snel te vol en dus gooien de verkeersregelaars de boel dicht. Twee dagen terug leidde dat tot een opstootje. „Toen wilde iemand naar z’n werk, maar dat ging niet. Die vloog zo om de nek van een agent. Eén van ons heeft ’m er nog van afgetrokken.”

‘Parkeren vijftig euro’

De verkeerstroom over de dijk – met auto’s én fietsers - kabbelt vandaag nog aardig door. „Vol” staat op een kartonnen bord bij de jachtwerf. „Schaatsers niet parkeren”, verderop. Bij een woonhuis: „Parkeren vijftig euro”. Vijftig euro? „Ja ja”, zegt bewoner Roos Eberhardt, die met een clubje buurtbewoners naast het kartonnen bord staat. „Voor Samad.”

Samad is het achtjarige zoontje van een goede vriend uit India. Hij heeft kanker. „Hoe heet zijn ziekte nou, Gertjan?” De buurman: „T-cel lymfoblastisch lymfoom.” In de hoop zijn leven te redden heeft de Indiase vriend al zijn bezittingen verkocht en een geschikte stamceldonor gevonden. Alleen, voor de kosten van de operatie komt hij nog 25.000 euro tekort. Roos Eberhardt is op gofundme.com voor Samad een inzamelingsactie begonnen en ze verhuurt nu ook haar oprit. „We hebben vanochtend al driehonderd euro opgehaald. Zes auto’s!”

„Hé Roos, ik weet wat”, zegt Eliza Vilchez, een nichtje. „Laten we straks rondgaan op het ijs met cake! Kunnen we mooi…” Taatuutaatuut! De sirene van een ambulance overstemt haar. Een brandweerwagen scheurt erachteraan. Ze stoppen even verderop aan de dijk, bij een botenbouwer aan de plas.

Met vallen en opstaan

„Ruben, wil jij effe die lijn meenemen?” Met twaalf man haasten de ambulancebroeders en brandweermannen zich naar het ijs. „Waar kunnen we erop?” Maarten Steinkamp, woordvoerder van de brandweer in de Gooi- en Vechtstreek, blijft achter.

„Klassiek geval”, zegt Steinkamp, turend naar de plas. „Een man is gevallen op het ijs. Waarschijnlijk heup gebroken. En als je dan met die koude oostenwind te lang stil ligt, ga je snel de onderkoeling in. Daarom hebben we er een prio-1 [hoge prioriteit] van gemaakt.”

Dit zal niet de laatste zijn vandaag, denkt Steinkamp. „Het ijs is best goed maar het is nu al de derde schaatsdag. Veel mensen zijn niet getraind. Die raken vermoeid, overmoedig.” Meest frustrerend, zegt hij, zijn de pottenkijkers als iemand door het ijs is gezakt. Steinkamp, zelf ook brandweerman, maakte mee dat tijdens een reddingsoperatie veertig schaatsers om een wak heen stonden, filmend met hun telefoon. „Terwijl – het ijs is harstikke dun! Straks zakken we er met z’n allen doorheen!”

Klassiek geval. Waarschijnlijk heup gebroken Maarten Steinkamp, woordvoerder brandweer

„Eén, twee, drie, ja!” De man wordt met brandcard en al omhoog gehesen. Steinkamp trekt nog een riempje aan, daarna gaat de man de ambulance in. Deuren dicht. Steinkamp knikt tevreden. „Ik hoorde ’m net nog zeggen: ‘Bedankt mannen! Ik heb nog nooit zo verlangd naar het ziekenhuis.’”

Barbecue en glühwein

Aangekomen bij de nieuwe haven komen de walmen van barbecue en glühwein je tegemoet. Koek en Zopie mag niet, ook geldt er vanwege corona een alcoholverbod op het ijs. Maar ‘to go’ mag wel. Aan de kade binden de mensen hun noren om, ze eten een boterham in de zon. Hier, aan de Oud-Loosdrechtsedijk 238, is ook de hoofdpost van IJsclub De Loosdrechtse Plassen, gevestigd in het makelaarskantoor van Len Veerman.

Er wordt opengedaan. Veerman, opverend vanachter de computer, heeft net weer een veiligheidsoverleg achter de rug. „Tot nu toe gaat alles goed”, vertelt Veerman, lopend naar de balie van zijn makelaarskantoor. Het staat er vol met schalen vol kadetjes, bananen en mandarijnen, bedoeld voor de vrijwilligers die ijs controleren. „Wil je espresso?”

Verkeersinfarct

In schaatstijd is normaal zijn ijsvereniging zowat de baas in Loosdrecht, maar vanwege corona kijken de autoriteiten volop mee. Sinds afgelopen donderdag, toen op de dijk door de toeloop van schaatsliefhebbers plots een verkeersinfarct ontstond, staat iedereen „op scherp”. Verkeersregelaars zetten zo nodig de wegen af en boa’s controleren op en rond het ijs of mensen wel voldoende afstand houden. Vandaag, zegt Veerman, zijn er zo’n vijfduizend schaatsers op de plassen. „Dat is goed beheersbaar.”

Zijn telefoon gaat. De burgemeester aan de lijn. „Kwart over twee? Ja hoor, kom maar langs.” Veerman hoopt zelf ook nog een ‘rondje plassen’ te doen, maar dat zit er voorlopig nog niet in. Het rijtje instanties dat hem in deze coronatijd belt over protocollen en draaiboeken is nogal lang: gemeente, politie, brandweer, schaatsorganisaties, twee veiligheidsregio’s. Hoeveel overleggen hij in deze tijd al heeft gevoerd? „Hahaha”, zegt een vrijwilliger die meeluistert. „Tientallen? Honderd?” Veerman zwijgt.