Nederlandse man is geen romanticus

Robert: „Ik ga kaasfonduen met mijn vriendin.”

Bram: „Ik heb een Airbnb geboekt op de Hoge Veluwe. Pas toen ik de datum zag, dacht ik: ‘O ja’.”

Robert: „Ik vind een weekendje weg leuker dan rozen.”

Bram: „Ik denk niet dat ze vijftig rozen verwacht. Zeker weet ik het niet.”

Robert: „Grote gebaren en grote cadeaus zeggen niet alles.”

Bram: „Als iemand zegt: ‘ik vind het prettig dat je er bent’, kan dat ook heel warm zijn.”

Zondag is Valentijnsdag, de dag dat geliefden elkaar aandacht (kunnen) geven – soms anoniem. Bram Baarslag (26) en Robert Roohé (25), zijn beiden onlangs afgestudeerd aan de TU Delft. Ze zijn niet de grootste romantici, zeggen ze op straat in Rotterdam. En dat past in een echte Nederlandse traditie.

Onderzoekers Sjoerd Kooiker en Peteke Feijten beschreven 2019 in ‘Denkend aan Nederland’ voor het Sociaal en Cultureel Planbureau hoe buitenlanders Nederlanders door de eeuwen heen zagen. Jongemannen uit gegoede kringen elders uit Europa die in de zestiende en zeventiende eeuw een reis maakten door Nederland hadden hier doorgaans een goede tijd. Zo beschreef een Italiaan in 1567 Nederlanders in zijn reisverslag als werkzaam, vlijtig en vindingrijk. Maar: „Van nature zijn Nederlanders koud en bezadigd” en „op het gebied van de zinnelijke liefde zijn zij koel, vermijden zij alle excessen”. In 1673 schreef de ambassadeur van de Engelse koning in Nederland, Sir William Temple, over de Hollandse geestesgesteldheid: „In het algemeen schijnen alle lusten en hartstochten hier kalmer en koeler te verlopen dan in andere landen waar ik heb verkeerd.”

Die observaties blijven door de eeuwen heen min of meer ongewijzigd, laten Kooiker en Feijten in hun onderzoek zien. Dat wordt bevestigd door journalist Sophie Perrier, die vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw elf jaar in Amsterdam woonde voor de Franse krant Libération. Zij interviewde rond het jaar 2000 vijfendertig Europese vrouwen over Nederlandse mannen en noteerde dat die mannen serieus, stabiel en betrouwbaar worden gevonden. Maar dat gevoelens sober worden geuit en romantiek ver te zoeken is. „Vrouwen krijgen geen kostbare ringen of diamanten als cadeau, maar bloemen, planten, boeken, of een cd” (het is het jaar 2000).

„Valentijn is maar een dag”, zegt Sander Slegtenhorst (35) uit Rotterdam, als hij op straat naar 14 februari wordt gevraagd. „Liefde uiten moet vanzelfsprekend zijn, niet specifiek op één dag.”

En ook Rowan van den Abeelen (31) zegt: „Ik hecht ook niet veel waarde aan die dag.” Beiden zijn momenteel single. Dus gaan ze op Valentijnsdag samen sushi eten. Sander: „Ik kan me trouwens voorstellen dat het wel extra fijn is om in deze coronatijd wat extra’s te doen met Valentijn.”

Rowan: „Ja, chocola, ballonnen en bloemen zijn toch wel leuk.”

Één rode roos

Inderdaad, chocolaterieën en bloemisten doen goeie zaken, al is het behelpen door de coronamaatregelen. Janna Chaglamdjian van Janna’s Bloemenpleintje in Rotterdam krijgt bestellingen via de telefoon. De duurste rode roos (grootbloemig, lange steel) kost 5 euro per stuk. „Die zijn populair. Liever één en dan een hele mooie, zeggen de mannen, het zijn altijd mannen, die er een komen halen.” Ze heeft wel een bestelling voor tweehonderd grote rode rozen. „Die komt van een Italiaanse jongeman.”

Toch zijn er ook Nederlanders die hun geliefde graag gepassioneerd in het zonnetje zetten. Neem Ridouan (26) uit Utrecht, die op Valentijnsdag zijn vrouw verrast met een ontbijtje en rozen. „Van die grote. Minimaal vijftig. En lekker lippen.”

„Zoenen”, vertaalt zijn vriend Arasj (25). Hijzelf heeft even niemand om te lippen, zijn verkering is net uit. Een jaar geleden gaf hij zijn geliefde ook een groot boeket rode rozen met in witte rozen de eerste letter van haar naam. „Je moet wel laten zien dat je van haar houdt. Anders kan ze net zo goed naar een ander.”

Ali (49) uit Rotterdam haalt drie fluwelen sieradendoosjes uit een tasje. Voor zijn moeder geelgouden oorbellen. Een rode steen met rondom diamantjes. Voor zijn dochter (22) een armbandje met diamantjes. Het kostte 2.200 euro. En voor zijn vriendin een witgouden hanger met een grote diamant. 1.100 euro. Het sieraad past bij oorbellen die hij haar eerder gaf. Hij laat de echtheidscertificaten zien.

Een godsvermogen, maar voor de drie belangrijkste vrouwen uit zijn leven, zegt Ali. Het verdrietige is dat zijn vriendin een week geleden bij hem vertrok. De ketting terugsturen of aan iemand anders geven? Absoluut niet, zegt Ali. „Ik heb het voor haar gekocht. Ik gooi het in de brievenbus. Of ze het draagt, is aan haar.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 februari 2021