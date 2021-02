Meezingen met ‘Alles naar de klote’

Zin in lichtere kost? In Weird Hit Wonder gaat 3voor12-journalist Atze de Vrieze op zoek naar het verhaal achter de liedjes die niemand in zijn Top 2000-lijstje zal zetten, maar die in hun tijd tegen alle verwachtingen in grote hits waren. Hoe bijvoorbeeld twintig boeren onder de naam Mannenkoor Karrespoor uit Tuk (Overijssel) een jubileumlied voor hun favoriete kroegbaas schreven en dit uitgroeide tot de landelijke monsterhit ‘Mooi Man’ (1990) die ook in de stad uit volle borst werd meegezonden. Andere hits die langskomen zijn de Kopspijkers-satire ‘I Wanna Be a One Day Fly’ (2001), de dancehall spoof ‘Meisje (Zo lelijk als de nacht)’ (1997) en de gabberhit ‘Alles naar de klote’ (1992). Vrolijk en confronterend als je erachter komt dat je de besproken liedjes woord voor woord kan meezingen.

Popmuziek 5 afleveringen van 30 minuten VPRO

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 februari 2021