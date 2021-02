De trouwe postbezorger, 60-plus met grijs haar en fiets, bepakt met twee dikke tassen post, ploegt door de sneeuwblub en ijzige temperatuur. Ik complimenteer hem met: „U bent een held.” Met een smile op zijn gezicht is zijn snelle antwoord: „Wacht maar tot je de blauwe envelop in de bus vindt.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl