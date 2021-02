Hammerstein was de anonieme advocaat van kroongetuige Nabil B.

Advocaat Oscar Hammerstein was de anonieme raadsman van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo rondom Ridouan Taghi. Dat zegt Hammerstein in een interview met Het Parool zaterdag. Hammerstein was de opvolger van advocaat Derk Wiersum, die in september 2019 voor zijn huis werd doodgeschoten.

Na de dood van Wiersum, riep Hammerstein publiekelijk op dat „alle advocaten in Nederland” zich beschikbaar zouden moeten stellen voor de verdediging van Nabil B. Toen niemand zich meldde, werd Hammerstein gebeld door B., vertelt hij aan Het Parool. „Ik zei ja, onder voorwaarde dat mijn beloning en beveiliging geregeld zouden worden”, zegt hij in de krant. „Niet zozeer voor mezelf, maar voor mijn kantoor.”

Hammerstein bleef op verzoek van het Openbaar Ministerie anoniem, ook al was hij daar zelf tegen. „Zeker na de moord op een collega moeten we ons werk met opgeheven hoofd doen. Anoniem is wegduiken”, zegt Hammerstein. Toch ging hij akkoord met de anonimiteit vanwege zijn kantoorgenoot, die daarmee niet onmiddellijk in de belangstelling zou staan. Het was de bedoeling dat Hammerstein de zaak zou voorbereiden en op termijn zou overdragen aan zijn kantoorgenoot.

Na een halfjaar kwam het tot een breuk tussen Hammerstein en B. De kroongetuige heeft Hammerstein in het voorjaar van 2020 verruild voor adviseur Peter R. de Vries en advocaten Onno de Jong en Peter schouten. Afgelopen week maakte de 66-jarige advocaat bekend dat hij met pensioen gaat en stopt met de advocatuur.

