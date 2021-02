Geestige satire op true crime

Humor en fictie is in podcasts vaak een gevaarlijke combinatie, want: eigenlijk moet ik er nooit om lachen. Subtiliteit is vaak ver te zoeken, want je zou als luisteraar de grap maar missen. Een andere valkuil: podcastmakers die bang zijn dat er niet genoeg gelachen wordt, terwijl de beste grappen juist de tijd nemen om op te bouwen. En toen was daar in 2018 het eerste seizoen van This Sounds Serious, een satrische onderzoekspodcast over een weerman die in zijn waterbed vermoord zou zijn. Met de subtiliteit zat het in dit eerste seizoen meteen goed, veel luisteraars dachten dat ze naar true crime luisterden. Inmiddels is het Canadese productiehuis Kelly & Kelly toe aan het derde seizoen: ‘Grand Casino’, over een oplichter uit Hollywood. Wederom echt goed gedaan én echt grappig.

Comedy 3 seizoenen, 10-40 minuten Kelly & Kelly

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 februari 2021