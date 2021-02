Geen reservering? Dan ook geen ijs

Het ijs is enkele centimeters dikker geworden en nu staat ijsmeester Joost van Poppel (73) foto’s te maken van de veeg- en borstelmachines die licht ronkend hun rondjes maken op de baan van Vereniging IJsvermaak in Breda. „Prachtig.” Onder een strakblauwe hemel in een schrale oostenwind. „Heerlijk.”

Daar komen de eerste bezoekers. Wie wil schaatsen, moet lid zijn van de vereniging én een tijd hebben gereserveerd omdat vanwege corona er per twee uur maar vierhonderd mensen worden toegelaten. Aan de poort worden ze hartelijk welkom geheten door vrijwilligers van Boerke Verschuren, een café in de buurt. „U blijft slapen?” lacht uitbater Johan de Vos tegen een vrouw met een groot uitgevallen tas. Deze vrijdag zou zonder lockdown een carnavalsdag zijn geweest. „Dat klopt”, miezert De Vos. „Daarom staan we hier eigenlijk met buikpijn.” Door de luidsprekers schalt The Lion Sleeps Tonight. Een man van middelbare leeftijd meldt dat hij geen reservering heeft. „Ik ben in jullie systeem niet te vinden. Dat is jullie schuld.” Hij gaat toch schaatsen. „Dat zou ik maar niet doen”, zegt voorzitter Henny Koenraads (75). Even later, als de man kan aantonen dat hij wel contributie heeft betaald, strijkt Koenraads over het hart. „U kunt schaatsen als u straks uw mailadres doorgeeft.” Hij is coulant omdat het aantal schaatsers nog niet boven de vierhonderd is uitgekomen. „Dit is een uitzondering.”

Penningmeester Joep Hulsbosch (71): „Deze man gaat door alle regels heen. Wat een eigenheimer.” Ook burgemeester Paul Depla komt een kijkje nemen. Hij informeert of een tijdsblok van twee uur voldoende is voor de gemiddelde schaatser. „Nou”, stelt voorzitter Koenraads hem gerust. „Als je twee uur intensief schaatst, ben je wel even klaar.”

Waar is ijsmeester Van Poppel? Hij meldt zich met slecht nieuws. „Er is een veegmachine door het ijs gezakt. We gaan vanavond eerder dicht.”

