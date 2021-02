Dode bij vliegtuigongeluk bij Groningse Kornhorn

Bij een ongeluk met een vliegtuigje bij het Groningse Kornhorn is zaterdag een dode gevallen. Dat meldt de politie op Twitter. Het slachtoffer was de enige inzittende. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.

polgroningen Politie Groningen Uit onderzoek is gebleken dat er 1 persoon aan boord was van het vliegtuig. Deze persoon is bij het ongeval om het leven gekomen. 13 februari 2021 @ 15:45 Volgen

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. Op beelden is te zien dat op een veld aan de Noordwijkerweg brokstukken liggen. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt en de politie heeft het gebied afgesloten om onderzoek te doen.

