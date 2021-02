Datalek Blokker: gegevens honderdduizenden klanten openbaar

Winkelketen Blokker heeft maandenlang een datalek gehad, waardoor de adressen en bestellingen van honderdduizenden klanten openbaar waren. Dat bevestigt Blokker na berichtgeving van tv-programma Opgelicht?!. Blokker zegt dat het lek inmiddels is gedicht.

Het lek is ontstaan nadat de website van Blokker in oktober vorig jaar werd vernieuwd. Door het lek waren bestellingen van klanten in te zien. Daarbij waren ook de naam, het adres en het telefoonnummer van de klanten zichtbaar. Volgens het tv-programma Opgelicht?! ging het om de gegevens van ruim 720.000 bestellingen, maar Blokker heeft dat niet bevestigd.

Blokker noemt het datalek „vreselijk” en zegt melding te hebben gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daartoe is ieder bedrijf verplicht als er een datalek bekend is. Ook zegt Blokker aanpassingen te hebben doorgevoerd. „Wij vinden het heel erg dat dit heeft kunnen gebeuren en bieden onze klanten onze excuses aan. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen”, schrijft Blokker in een reactie.