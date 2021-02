‘China wilde ruwe data over eerste besmettingen niet aan WHO-team geven’

China wilde de ruwe gegevens over de eerste besmettingen met het coronavirus in Wuhan niet aan de onderzoeksgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geven. Dat heeft Dominic Dwyer, een Australische hoogleraar infectieziekten en lid van het wetenschappelijke onderzoeksteam, vrijdag gezegd in een interview met persbureau Reuters. Het wetenschappelijke team van de WHO deed eerder twee weken lang onderzoek in China naar de oorsprong en verspreiding van het virus.

Het onderzoeksteam had de ruwe data van 174 eerste bekende coronagevallen in China opgevraagd, maar kreeg volgens Dwyer alleen een samenvatting van de gegevens. Zulke data zouden details bevatten die belangrijk zijn voor onderzoek bij virusuitbraken. Bijvoorbeeld over welke vragen individuele patiënten kregen rondom de diagnose en het ziekteverloop en welke antwoorden zij gaven. Volgens Dwyer zijn deze gegevens belangrijk om de uitbraak te reconstrueren, omdat slechts de helft van die 174 besmette mensen op de Huanan-markt was geweest. Op die markt sprong het virus mogelijk voor het eerst van dier op mens.

Het WHO-team zou herhaaldelijk gevraagd hebben om deze gegevens, maar ze niet hebben gekregen. De reden daarachter weet Dwyer naar eigen zeggen niet. „Misschien is het politiek, was er geen tijd voor of is het moeilijk [de data te geven]”, aldus Dwyer. „Maar dat zou allemaal speculeren zijn.”

Het team van de WHO, waar ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans deel van uitmaakte, hield eerder deze week een persconferentie over de eerste resultaten van hun onderzoek in China. Daarin stelde onderzoeksleider Peter Ben Embarek onder meer dat het „extreem onwaarschijnlijk” is dat het coronavirus in een laboratorium zou zijn ontwikkeld en vervolgens op mensen is overgesprongen.

Lees ook: WHO: corona begon mogelijk buiten China