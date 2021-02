Appzuchtig

Of ik wel eens over de borsten van Britney Spears heb nagedacht? Nee, maar wel over het haar van Ivo Niehe. De borstenvraag stond afgelopen donderdag centraal in mijn appgroep. Dit clubje bestaat uit drie mannen, vier vrouwen en een genderneutrale twijfeldominee. Die laatste vroeg of wij hadden gelezen dat een aantal gelovige vrouwen zich serieus druk maakt over de nieuwe Nederlandse vertaling van de bijbel. Moet god daarin worden aangeduid met Hij of hij? Dus met of zonder hoofdletter? De vrouwen in onze appgroep reageerden eensgezind dat het Zij moest zijn. Met een loeigrote Z. God is namelijk een vrouw! Ik appte: lesbisch? De twijfeldominee vroeg of ik wilde ophouden met mijn eeuwige ironie. Ik moest eindelijk maar eens volwassen worden. Het leven was al ingewikkeld genoeg.

Wat is volwassen? Als je je serieus afvraagt of je in een of ander boekje hij of Hij moet schrijven als het over god gaat? Zal er door de dames serieus over gezoomd zijn? Is er binnen het Nederlands Bijbelgenootschap al een Hoofdletterwerkgroep? Volgens mij ligt god voortdurend in een deuk als zij ons dagelijks radeloos ziet modderen op deze aardkloot.

De atheïst in ons clubje appte daarna dat Adam eigenlijk homoseksueel was en dat Eva zich daarom had laten ombouwen om haar man te behagen. Maar dat dat nieuws de bijbel nooit gehaald heeft. De dominee sommeerde ons te stoppen met deze verzinsels.

Ik gooide in de groep dat ironie de enige reddingsboei is waardoor je kunt overleven. Vooral in een wereld vol knettergekke fatsoensidioten. Maar ik beloofde ook dat ik me vanaf nu zou gedragen. Het leven dient serieus genomen te worden. Daarna vroeg ik aan de appgroep of zij het ook jammer vonden dat Klaasje K3 gaat verlaten en of ze al een mening hadden over het hondje van Gordon dat een emotionele wig drijft tussen hem en Gerard Joling. Een van de vrouwen vroeg wat voor merk hondje het was. Volgens de dominee was het een schepsel gods. Dat is het enige dat telt. Daarna maken type en soort niet meer uit.

Gelukkig werd ik afgeleid door een filmpje dat de meest sportieve uit ons groepje stuurde. Ik zag een bootje dat door de dunne laag ijs van een Amsterdamse gracht voer. Een stuurs voor zich uitkijkende man verpestte in een klap de schaatspret van duizenden mensen. Ik vroeg me af wie deze zwaar gestoorde winterschipper was.

Freek Jansen, opperde de rest unaniem. Nu deed zelfs de dominee mee.

Inmiddels begrijp ik dat ook de Utrechtse Oudegracht door iemand aan flarden is gevaren. Waarom? Wie doet dit? Een schaatsenhater? Iemand die net failliet is gegaan door de pandemie? Een vechtscheidingsgevalletje? Zou zomaar kunnen. Er zat een bibberende kleuter voorop het sloepje. Wie wilde de gek met zijn bootje treffen? Deze Amsterdamse ijsbreker is alleen geverbaliseerd omdat hij tegen de vaarrichting in voer. Verder niks. Hij mag een kleine geldboete betalen. Een meedogenloze straf. Een week lang dompelen in een wak lijkt mij gepaster. Ik begrijp dat dat ook goed is voor je bloedsomloop. Gelukkig wordt hij wel met voorrang gevaccineerd. Dat stond althans in de krant: zwakzinnigen eerst.

Ook de appgroep is hierover verbijsterd. Gelukkig niet te lang want de meesten zijn schaatsen. De ijspret geeft de broodnodige lucht waar iedereen hunkerend aan toe is. Vooral de jeugd die bijna stikt. Ik snap ze zo goed. Als je jong bent wil je lachen en lucht! Mensen ontmoeten. Hoop zo dat dat iedereen nu weer even lukt. Dat mensen op het ijs amoureus tegen elkaar opbotsen in plaats van muf te netflixen, te twitteren en te appen.

Hoewel? Gelukkig toch weer een appje uit de groep. Zo blij. Dacht even dat ik niet meer bestond. De dominee is in vorm en vraagt: Wil jij dat je zus met een Thierry thuiskomt?

Het blijft even stil. Doodstil. Deze hadden we niet verwacht van de dominee. Dan antwoordt mijn Colombiaanse vriend Miguel: wij Zuid-Amerikanen gaan voor iets meer IQ. Dus geen blanken svp!

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 februari 2021