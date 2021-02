#24 Waarom het links niet lukt te groeien

Het percentage kiezers dat stemde op linkse partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen daalt sinds 2012 en in de huidige peilingen komen ze in het minst gunstige scenario rond de 24% uit.

In deze Haagse Zaken hoor je over de grootste linkse partijen in Nederland. Guus Valk, Petra de Koning en Mark Lievisse Adriaanse onderzoeken de redenen waarom links het plafond lijkt te hebben bereikt. En je hoort over de thema’s en achterbannen van die linkse partijen. Dat doen we met behulp van politicoloog aan de UvA dr. Matthijs Rooduijn (@mrooduijn)

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk

@Lamyaea // @apjvalk // @pdekoning // @markla94

Abonneer je hier op Haagse Stemming:

https://www.nrc.nl/nieuwsbrieven/dehaagsestemming/

Luister hier de aflevering die we eerder maakten over de PvdA

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/29/hoe-de-pvda-weer-ontwaakt-a3982151

Luister hier de aflevering die we eerder maakten over de SP

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/31/waarom-de-sp-maar-blijft-verliezen-a3962109

Luister hier de aflevering die we eerder maakten over de Partij voor de Dieren

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/21/nrc-haagse-zaken-30-waarom-de-partij-voor-de-dieren-geen-lachertje-meer-is-a1600280