Zingend ijs, het klappen van m’n schaatsen. Verder niets

Het geluid. Dat is wat iedere schaatsliefhebber zal zeggen als je hem vraagt wat het grootste geluk is van schaatsen op natuurijs. Het geluid van het ijs dat zingt, galmt, echoot – onheilspellend en geruststellend tegelijk. Het geluid dat op z’n mooist is als je het ijs helemaal voor jezelf alleen hebt.

Dat overkomt me afgelopen donderdag, omstreeks half elf in ochtend. Voor ons ligt de dichtgevroren Loenderveense Plas, bij Oud-Loosdrecht. Honderden meters strak, diepzwart ijs, slechts her en der bedekt met een dun laagje sneeuw. Er is niemand. Ik hoor het zingen van het ijs, het klappen van mijn schaatsen, mijn ademhaling. Verder niets.

IJs voor jezelf

We zijn die ochtend begonnen op de Vuntus, de kleinere plas aan de andere kant van de dijk. Om half acht hebben we onze schaatsen omgebonden op het steigertje in de jachthaven. Vroeg beginnen is een dikke plus bij schaatsen op natuurijs. Niet alleen om een fatsoenlijke parkeerplaats te vinden, maar ook om het ijs eventjes voor jezelf alleen te hebben – en de zon te zien opkomen.

Als we het na twee uur op de Vuntus voor gezien houden en teruglopen naar onze auto’s, zien we dat er aan de andere kant van de dijk ook mensen op het ijs zijn. Geen twijfel mogelijk: we wandelen naar de waterkant en trekken onze schaatsen weer aan. Een halfuur, wat vervaarlijk dun ijs en een stukje klunen later staan we op de maagdelijke ijsvlakte van de Loenderveense Plas.

Schaatskoorts

Even een disclaimer: ik ben geen virtuoze schaatser. Bijster hard ga ik niet, toertochten van naam ontbreken op mijn palmares. En toch ben ook ik bevattelijk voor de schaatskoorts.

Wat is de magie van schaatsen op natuurijs? Niet alleen dat kraken van het gitzwarte ijs. Het is meer. Véél meer.

De avond tevoren discussiëren in de appgroep over waar het morgen heengaat. Om kwart voor zeven ’s ochtends in een auto stappen die nog koud is. Bij het schaatsen ombinden nog even twijfelen of je de tas met droge kleding meeneemt of achterlaat.

Een beetje keuvelen met onbekenden over hoe het ijs verderop is, achter die rietkraag. En ’s middags, als je weer terug bent in de stad, naar voorbijgangers kijken en denken: jullie weten niet wat jullie gemist hebben.

De ijsbaan is ook leuk, zeker. Maar het is ook bekend terrein: je kent de kleedkamer, de reclames langs het ijs en prijs van een kop koffie. Bij schaatsen op natuurijs is er altijd die opwinding die zorgt dat je een uur voor de wekker al wakker bent. Gaan we wel naar de juiste plek? Hoe ligt het ijs erbij? Haal ik een nat pak of blijf ik droog?

Het gevolg is dat je zintuigen, eenmaal op het ijs, harder gaan werken. De winterzon voelt aangenamer, de oostenwind snijdender. De thermoskoffie en het mini-marsreepje, meegebracht door een vriend, smaken beter. De hete douche bij thuiskomst voelt verkwikkender.

Onbetrouwbaar ijs

Vrijdagochtend staan we, opnieuw om half acht, aan het begin van de dijk naar Marken. Het is loeiend koud en het sneeuwt licht. Schaatsen aan en het ijs op. Misschien kunnen we de Gouwzee rondschaatsen, tot aan Monnickendam?

We komen tot net voorbij Marken. Daarna ziet het ijs er te onbetrouwbaar uit, vindt Gijs, onze meest ervaren schaatser. Even daarvoor hebben we een doorzakker gezien, dus we zijn het snel eens: we maken rechtsomkeert.

Even verderop, op de slootjes en meren van Waterland, is het ijs waardeloos. Joekels van bobbels, dikke plakken vastgevroren sneeuw. Te vroeg dichtgevroren, toen het nog sneeuwde en keihard woei. Ook dat is schaatsen op natuurijs.

Morgen beter. Nog twee, misschien drie dagen te gaan – daarna kan het zomaar weer jaren duren.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 februari 2021