Zie hier: ónze Gouden Eeuw

Op het eerste gezicht lijken de foto’s uit de serie Our Golden Age van Saskia Risseeuw op klassieke, zeventiende-eeuwse stillevens. Maar in plaats van Franse kaasjes en bourgondische wijnen – het dieet van een bon vivant uit de gegoede burgerij – zien we een samenraapsel van goedkope ingrediënten. Twee blikjes energydrink, een toren brood en een handjevol elleboogmacaroni op een parelwit laken. „Deze serie gaat over de tegenstelling tussen overvloed en armoede”, vertelt Saskia Risseeuw.

Ze fotografeerde vijf weken lang de voedselpakketten die de Voedselbank wekelijks verzorgt voor mensen die onder de armoedegrens leven. „Een goed initiatief”, zegt Risseeuw. „Daar heb ik geen commentaar op. Maar het zijn overblijfsels. Een bakker stuurt onverkochte broden. Een supermarkt stuurt producten die uit het assortiment gehaald worden. Natuurlijk worden er ook versere producten gedoneerd, maar het blijven voornamelijk restjes.”

Ze koos niet alleen voor de stillevenstijl wegens het contrast tussen chique en pover, maar ook om de betekenis die de schilderijen vaak hebben. „In zeventiende-eeuwse stillevens zat altijd een boodschap. Op die van Pieter Claesz bijvoorbeeld zie je altijd objecten die symboliseren dat onze tijd eindig is: memento mori – gedenk te sterven. Dat zwarte randje inspireerde mij.”

De titel Our Golden Age roept nóg een ongemakkelijke vergelijking op: die tussen de Gouden Eeuw en onze tijd. „De Gouden Eeuw was een periode van trots waarin ook vreselijke dingen gebeurden. Dit is ónze Gouden Eeuw. We zijn een rijk land, en toch leven één miljoen Nederlanders, onder wie bijna 300.000 kinderen, onder de armoedegrens. Ik vind het zeer schrijnend.”