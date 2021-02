Er is niet veel ijs bij gekomen. De dikte varieert van vier tot zes centimeter. „Onder de sneeuw is het aan de krappe kant”, zegt ijsmeester Joost van Poppel (73). Op vier plaatsen heeft hij donderdag gaten geboord in het ijs van de baan van vereniging IJsvermaak in Breda. Het water eronder borrelt op en zal vrijdag, als het flink heeft gevroren, zijn veranderd in een ijsbobbel. Daar schaatst niemand graag overheen.

Vier van de zes bestuursleden zitten samen in het kantoortje naast de ijsbaan. Wat te doen? De kwestie is dat de sneeuw van het ijs moet worden gehaald voordat er kan worden geschaatst. Daartoe beschikt de vereniging over een borstelmachine. De sneeuw wordt vervolgens met een schuifmachine verplaatst. Als dat niet lukt, is er nog de sneeuwhapper, een apparaat dat sneeuw ver weg kan blazen. Maar is het ijs dik genoeg om de machines te dragen?

Vrijwilliger Johan Mol (66) maakt zijn opwachting. Al jaren bestuurt hij de machines. Mol loopt het ijs op en schudt het hoofd: deze donderdag gaat dit niet lukken. „Dan ga ik scheuren maken.” Als hij er al niet doorheen zakt, met machine en al. Vrijdag dan misschien?

Voorzitter Henny Koenraads (75): „Iedereen wil dat de baan opengaat. Wij ook. Er is druk. Maar we laten ons niet gek maken door de leden. We laten ons niet intimideren.” IJsmeester Joost van Poppel: „We gaan pas open als het verantwoord is. Druk van buitenaf laat ons koud. We zijn net zo koud als het ijs.” Koenraads: „Als er straks tien mensen in het water liggen, dan zijn er maar een paar mensen die het gedaan hebben. En die zitten hier.”

En dus? Gaat de baan open? Of niet open? Over enkele dagen gaat het alweer dooien. Van Poppel: „Volgende week zetten we de plantjes al weer buiten.” Koenraads: „We knokken tegen de tijd.” Daarom dit besluit: vrijdag gaan in alle vroegte de machines de baan op. Koenraads: „Hoe veel tijd hebben we nodig om de baan schoon te krijgen?” Mol: „Om elf uur heb ik een groot stuk wel schoon.” Koenraads: „Dan zouden we om twaalf uur open kunnen.”

Dat is het plan. Vrijdag zullen de zesduizend leden van IJsvermaak na drie jaar schaatsloosheid weer mogen zwaaien en zwieren. Althans de leden van wie de vereniging de mailadressen heeft. Leden die vervolgens via een link een blok van twee uur kunnen reserveren. Want er mogen maar vierhonderd mensen op het ijs staan. Vanwege het coronavirus.

