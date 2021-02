VN-onderzoeker bepleit sancties wegens coup in Myanmar

De mensenrechtenonderzoeker van de Verenigde Naties in Myanmar vindt dat de Veiligheidsraad sancties moet overwegen vanwege de coup in dat land. Lidstaten moeten zelf ook overwegen maatregelen te treffen tegen Myanmar, zei Thomas Andrews vrijdag volgens persbureau Reuters. Volgens hem moet de internationale gemeenschap maatregelen overwegen omdat er geweld is gebruikt en dat in strijd is met het internationaal recht. Vrijdag liep het grootste protest tot nu toe uit op botsingen tussen betogers en de autoriteiten.

„Resoluties van de Veiligheidsraad hebben in dit vergelijkbare gevallen sancties, wapenembargo’s en reisverboden ingesteld en opgeroepen tot juridische stappen bij het Internationaal Strafhof of ad hoc tribunalen”, zei Andrews bij de Mensenrechtenraad die in Genève bijeenkwam voor een bijzondere vergadering volgens Reuters. Hij zei verder dat het bewijs toeneemt dat er met scherp op de betogers is geschoten. „Dit geweld is in strijd met het internationaal recht.” De VS hebben al sancties ingesteld.

De plaatsvervangend hoge commissaris voor Mensenrechten van de VN, Nada al-Nashif, zei dat de democratisch gekozen leiders, onder wie Aung San Suu Kyi en president U Win Myint zijn „vastgezet op basis van politiek gemotiveerde beschuldigingen”. Er zitten volgens haar nu ruim 350 politici, ambtenaren, activisten, journalisten en anderen vast op „twijfelachtige gronden”.

Amnestie

Eerder op de dag hadden de nieuwe machthebbers in Myanmar aangekondigd dat 23.000 mensen die in de gevangenis zitten ter gelegenheid van een nationale feestdag strafvermindering krijgen of worden vrijgelaten. Onder hen zijn ook 55 buitenlanders. Het is nog niet duidelijk er ook mensen die zijn vastgezet tijdens of na de staatsgreep zullen worden vrijgelaten. De militaire regering zei amnestie te verlenen om met „vrede, ontwikkeling en discipline van de gevangenen fatsoenlijke burgers te maken”.

Het leger greep op 1 februari de macht in Myanmar en heeft het landsbestuur nog altijd in handen. De coup is voor vele inwoners van het land aanleiding om de straat op te gaan en te protesteren. Vrijdag hebben door het hele land honderdduizenden mensen geprotesteerd. De politie heeft in de stad Mawlamyine een groep van tienduizenden betogers uiteengedreven met rubberkogels. Daarbij raakten drie mensen gewond, zei het Rode Kruis tegen Reuters.