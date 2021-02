VN: 400.000 kinderen in Jemen dreigen te sterven van de honger

De Verenigde Naties (VN) verwachten dat dit jaar in Jemen meer dan 400.000 kinderen jonger dan vijf jaar zullen sterven aan ondervoeding. In een vrijdag gepubliceerd rapport stellen de VN dat de helft van alle kinderen onder de vijf jaar lijdt aan acute ondervoeding. Als er niks verandert in het door burgeroorlog verscheurde land, zullen met name veel moeders en kinderen het slachtoffer worden van een hongersnood, zo waarschuwt de VN.

Door het aanhoudende conflict dat sinds 2015 woedt in het land op het Arabisch Schiereiland zijn niet alleen honderdduizenden oorlogsdoden gevallen, ook zijn duizenden Jemenieten gestorven van de honger. De coronapandemie heeft deze humanitaire ramp verergerd. Inmiddels is volgens de VN 80 procent van de 30 miljoen inwoners afhankelijk van hulp om te overleven. In 2017 waarschuwden de VN voor een dreigende hongersnood in het land, maar die werd nooit afgewend en is waarschijnlijk erger geworden.

Biden

„De oorlog in Jemen moet ten einde komen”, stelde de Amerikaanse president Joe Biden deze maand. Onlangs kondigden de Verenigde Staten aan de steun voor „aanvallende doeleinden” van Saoedi-Arabië in Jemen in te trekken. In 2015 brak een burgeroorlog uit in het land, toen de sjiitische Houthi’s in opstand kwamen tegen het overwegend soennitische regime van de regering.

De Houthi-rebellen verdreven de president Al-Hadi uit de hoofdstad, waarna Saoedi-Arabië intervenieerde en het gewapende conflict escaleerde. De Saoedi’s hoopten de regering van Al-Hadi snel in ere te herstellen, maar ondervonden hevige militaire tegenstand. In het conflict kwamen veel burgers om, onder meer door Saoedische luchtaanvallen.

Waar Amerika de militaire campagne van de Saoedi’s lang steunde, nam minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken daar deze maand in ferme taal afstand van. De operatie heeft volgens Blinken „bijgedragen aan de ergste humanitaire crisis ter wereld”. Inmiddels lijkt het er op dat Saoedi-Arabië langzaam tot de conclusie komt dat de oorlog tegen de Houthi’s een onbegonnen strijd is. Zeker nadat bondgenoot de Verenigde Arabische Emiraten de troepen uit Jemen haalde. Na de afgekalfde steun van de VS, spraken de Saoedi’s de hoop uit voor een „politieke oplossing”.

Lees ook: Nieuwe koers Biden biedt hoop op einde oorlog in Jemen