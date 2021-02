Van kokosnoot tot koeienmest: we vertrouwen op de blockchain

Ai, post van het justitieel incassobureau (CJIB). Een boete. Betaal je niet dan krijg je een aanmaning, en uiteindelijk komt er een deurwaarder langs. Sommige mensen die boetes niet betalen doen dat niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet kunnen. Omdat ze elders al schulden hebben bijvoorbeeld, waar het CJIB geen weet van heeft. De aanmaningen brengen die mensen dieper in de problemen.

In mei start in Den Haag en Eindhoven een proef met een blockchainapp voor mensen met schulden. Als zij een boete krijgen, dan kunnen ze in de app op een ‘rode knop’ drukken. Zo laten ze aan het CJIB weten dat ze al schulden hebben en daarom nu niet kunnen betalen. Het CJIB komt niet te weten waar die schuld uitstaat of hoe hoog hij is, maar weet wel genoeg om de inning voor acht maanden stil te zetten.

De blockchain is bekend van de virtuele munt bitcoin, die ook op blockchaintechnologie draait. In 2009 werden de bitcoin en de onderliggende blockchaintechnologie gelanceerd. De koers van de bitcoin schommelde de afgelopen jaren flink door regelmatig terugkerende hypes. De laatste weken hing de koers op ongekende hoogte rond de 30.000 euro, en deze week schoot hij nog verder omhoog doordat Elon Musk bekendmaakte dat Tesla voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins heeft gekocht. Een bitcoin is nu zo’n 40.000 euro waard.

In het kielzog van bitcoin werd ook blockchain een hype. Vroege enthousiastelingen riepen dat met het ‘openbare grootboek’ centrale instanties die handelen in vertrouwen, informatie en eigendommen snel overbodig zouden worden. Dan zijn bijvoorbeeld banken, notarissen en het kadaster.

Sjoemelen is onmogelijk

Het is twaalf jaar later en het heeft zo’n vaart niet gelopen. Vele ideeën met blockchaintechnologie zijn nooit uit de experimenteerfase gekomen. „De grote hype is voorbij”, zegt Jurgen Goossens, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan Tilburg University. Samen met collega’s doet hij onderzoek naar juridische en ethische aspecten van blockchaintechnologie binnen de overheid, met de rode knop als belangrijke casus. „Blockchain zit nu wel in een cruciale fase. Mensen zijn realistischer over de mogelijkheden en obstakels, de komende jaren moet duidelijk worden of het een volwassen technologie zal worden met brede maatschappelijke toepassingen of niet.”

Een blockchain kun je zien als een digitaal grootboek dat niet centraal is opgeslagen maar op alle deelnemende computers staat. Meerdere deelnemende computers controleren of nieuwe ‘blokjes’ informatie, versleuteld opgeslagen, aan vooraf afgesproken voorwaarden voldoen. Achteraf sjoemelen met gegevens wordt daarmee onmogelijk. Het idee is dat de informatie of transacties op de blockchain te vertrouwen zijn, ook als je zelf niet alle achterliggende informatie hebt.

Het is niet vanzelfsprekend dat een burger informatie over zichzelf aan een overheidsinstantie kan geven zonder meteen heel veel prijs te geven, en dat die instantie die informatie zonder meer kan vertrouwen. Blockchaintechnologie maakt dit toch mogelijk.

Illustratie Timber Sommerdijk

Volgens de privacywetgeving mag het CJIB bijvoorbeeld niet zelf in allerlei databases rondneuzen of een persoon wellicht schulden heeft. Een burger kan wel zelf aan bijvoorbeeld zijn gemeente waar hij schuldhulpverlening krijgt, vragen om te bevestigen dat er schulden zijn. Die bevestiging wordt versleuteld opgeslagen in de blockchain en de burger kan besluiten die te delen met het CJIB. Het CJIB vertrouwt die informatie omdat het voldoet aan vooraf vastgestelde criteria, bijvoorbeeld dat een gemeente een bevestiging heeft gegeven, en hoeft verder niks over de aard van de schulden te weten.

„Het idee van de rode knop is nu zo’n vier jaar in ontwikkeling en wij zien dit als een heel beloftevolle pilot”, zegt Goossens. „Het gaat verder dan alleen een use case. De rode knop wordt straks door proefpersonen in twee grote gemeenten daadwerkelijk gebruikt. Met de lessen die we daar leren kan de overheid kijken of het op grotere schaal ingevoerd kan worden.”

Netwerk met veel partijen

Niet alleen in Tilburg wordt onderzoek gedaan naar blockchain en mogelijke toepassingen. De Universiteit van Wageningen rondde onlangs een vierjarig onderzoeksprogramma af naar blockchaintoepassingen in landbouw, visserij en voedselketens. In Delft is vier jaar geleden het Delft Blockchain Lab opgericht en wordt naast onderzoek naar toepassingen voor onder meer de muziekindustrie en de elektriciteitsmarkt ook onderzoek gedaan om de veiligheid en bruikbaarheid van blockchainsystemen en de softwarecomponenten daaromheen te verbeteren.

Als consument moet je geloven dat een organisatie die certificeringen afgeeft dat ook goed doet Lan van Wassenaer Wageningen University

„Blockchain is een goed instrument om in een netwerk met veel partijen informatie te delen, die actueel en betrouwbaar moet zijn”, zegt Lan van Wassenaer, programmaleider van het blockchainonderzoek van Wageningen University & Research. Ze onderzocht 35 blockchainprojecten, waaronder toepassingen rond voedingsmiddelen met een certificering, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en de logistiek rond mest.

„Neem certificering voor biologische of fair trade producten. Als consument moet je geloven dat een organisatie die certificeringen afgeeft dat ook goed doet”, zegt Van Wassenaer. „Maar je kunt natuurlijk niet zien wanneer het certificaat is uitgegeven en met welke bewijsstukken. Dat wordt betrouwbaarder als bewijsstukken via een blockchain worden gedeeld.”

Het werkt voor kokosnoten

Voor kokosnoten bleek dit goed te werken, vertelt Van Wassenaer. De stichting Fairfood wil eerlijke prijzen voor boeren en dat dit inzichtelijk is voor consumenten. Ze zijn begonnen met kokosnoten op een blockchain, waarbij 55 kleinschalige boeren in Indonesië werden betrokken. De boer kon via een vingerafdruk inloggen en met een anonieme sms aan de blockchain doorgeven dat er voor de kokosnoot betaald is. Ook tussenhandelaren en transporteurs voegden aan de blockchain toe dat de kokosnoot in hun bezit was en dat er naar afspraak betaald werd. De consument kon via een QR-code zien welke weg de kokosnoot had afgelegd. Fairfood heeft het systeem nu uitgebreid en past het ook toe op andere voedingsmiddelen.

Ook in de mestketen is blockchain een nuttige technologie. „Als toezichthouder wil je precies kunnen volgen hoeveel mest wordt geproduceerd, met welke samenstelling en of het op het veld is verspreid of getransporteerd naar bijvoorbeeld het buitenland”, zegt Van Wassenaer. „Registratie daarover wordt door veel partijen bijgehouden. De controle is steekproefsgewijs, en met vertraging. Er is veel gelegenheid om tussendoor gegevens aan te passen en het is verleidelijk om hiermee te sjoemelen.”

Garbage in, garbage out

De complexiteit en de fraudegevoeligheid in voedsel- en mestketens varen wel bij de transparantie die de blockchain biedt. Al valt of staat het succes van elke blockchaintoepassing met de kwaliteit van de ingevoerde informatie. „In jargon noemen we dat garbage in, garbage out”, zegt Van Wassenaer. „Een blockchain kan niet tegenhouden dat er foute informatie wordt ingevoerd. Het voordeel is dat wel duidelijk is wíe de informatie invoert. En daarna ligt het vast. Die transparantie helpt foutieve invoer voorkomen.”

Blockchain is niet voor elke vorm van registratie een voor de hand liggende oplossing. „Als je in je eigen bedrijf een registratieproces wil automatiseren kun je beter kiezen voor een ander softwaresysteem”, zegt Van Wassenaer. „Die informatie vertrouw je al, dan is deze complexe technologie niet nodig.” Ook als informatie delen eenmalig is ligt blockchain niet voor de hand.

Openbaar, transparant, inzichtelijk voor iedereen. Met het toenemende privacybewustzijn lijkt blockchain ook geen voor de hand liggende oplossing als er persoonlijke informatie bij komt kijken. In 2018 concludeerde verzekeraar VGZ dat een blockchainpilot die ze rond kraamzorg hadden opgezet botste met de in de gezondheidszorg extreem belangrijke privacy. De pilot kreeg geen vervolg.

Privacygevoelige informatie

„Maar er is wel iets veranderd sinds 2018”, zegt Goossens. „Cryptografische versleuteling van gegevens wordt bijvoorbeeld steeds verder verbeterd.” Een van de begrippen die rond recente blockchaintoepassingen steeds terugkomen, is zero knowledge proof. „Dat is het idee dat je een waarde kunt bewijzen zonder andere privacygevoelige informatie vrij te geven. Bijvoorbeeld ‘ik ben meerderjarig’, zonder dat je hoeft te onthullen of je 21 of 56 jaar bent.” Het principe wordt ook bij de rode knop van het CJIB gebruikt, je geeft aan dat je schulden hebt, zonder verdere details. In de landbouw kan het principe worden toegepast bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een boer geeft aan dat hij aan een norm voldoet, en hoeft niet prijs te geven hoeveel er precies is gespoten en met welk middel.

Een andere belangrijke pijler onder veel blockchaintoepassingen is self sovereign identity: de burger bepaalt zelf of hij informatie vrijgeeft. De burger besluit of hij de rode knop indrukt, het CJIB gaat niet zelf op zoek naar informatie over schulden. „Zero knowledge proof en self sovereign identity passen ook goed bij de tijdgeest”, zegt Goossens. „Er geldt strikte privacywetgeving, daar moeten ook blockchaintoepassingen aan voldoen. En we beseffen dat we de afgelopen jaren misschien te veel van onze data hebben prijsgegeven aan jan en alleman.”

Het idee dat de burger zelf bepaalt met wie hij zijn gegevens deelt, is ook een van de uitgangspunten van een project waaraan in het blockchainlab in Delft wordt gewerkt: de digitale identiteit, een digitale variant van het paspoort. „Paspoortgegevens zijn natuurlijk heel persoonlijk, maar met cryptografische sleutels kunnen die heel goed opgeslagen worden in de blockchain. Alleen iemand die dezelfde sleutels heeft kan erbij”, zegt Dick Epema, hoogleraar gedistribueerde systemen aan de TU Delft. „Er ontstaat wel meteen een spanning. Als puur en alleen de burger over zijn eigen gegevens gaat, gaat de overheid sputteren dat zij gegarandeerd toegang nodig hebben voor bepaalde doeleinden.”

In onze ogen moet er nog heel veel gebeuren om blockchains echt geschikt te maken Dick Epema hoogleraar TU Delft

Blockchainonderzoek is voor de groep uit Delft onderzoek van de lange adem. „Bij de oprichting van ons lab zeiden we dat we voor tien jaar onderzoek wilden doen”, zegt Epema. „Blockchain was een hype. Het idee van een paar pilotprojecten doen en kijken wat we eraan hebben, zoals veel bedrijven hebben gedaan, dat is niet onze stijl. In onze ogen moet er nog heel veel gebeuren om blockchains echt geschikt te maken om via het internet vertrouwd transacties te kunnen doen en gegevens te kunnen uitwisselen.”

Iets minder beveiliging

De Delftse groep van Epema bouwde een eigen blockchainvariant. Eentje die lichter is, en iets minder beveiliging kent dan de bitcoinblockchain, maar daarmee wel een groot bezwaar van die blockchain omzeilt. „De bitcoinblockchain zit geweldig in elkaar, ik wou dat ik het zelf bedacht had”, zegt Epema. „Maar het werd gauw duidelijk dat hij niet handig is om op grote schaal te gaan gebruiken. De bitcoinblockchain is één wereldwijde blockchain, één grote bankrekening als het ware. Het systeem vreet energie, is zwaar en traag. Alle transacties moeten door een heleboel computers goedgekeurd worden, de zogenoemde proof of work, dat is tijdrovend.”

De trustchain, zoals ze hun blockchainvariant in Delft hebben genoemd, werkt lokaler. „Er is geen wereldwijde bankrekening, iedere gebruiker heeft zijn eigen blockchain. Als ik met jou zaken doe, dan staat onze transactie vast in zowel jouw als mijn blockchain, dan zijn ze gekoppeld. Dat geeft al enige betrouwbaarheid. Daarnaast worden ketens op gezette tijden achteraf gecontroleerd. Door dat niet vooraf te doen zoals bij de bitcoinblockchain win je veel snelheid.”

Illustratie Timber Sommerdijk

Er zijn sinds het startschot van de bitcoinblockchain in 2009 meer blockchainsystemen opgezet. Sommige hebben ook een eigen virtuele munt, zoals Ethereum. Ripple en Hyperledger hebben een meer besloten karakter. Elk blockchainsysteem werkt net anders, al gaat het altijd om een gedecentraliseerd systeem waar computers onderling bepalen of een nieuwe transactie of nieuwe informatie wordt goedgekeurd.

„Het grote onderscheid is of je een systeem wil hebben dat open is voor iedereen of dat je een systeem hebt dat min of meer gesloten is en waarbij je weet welke computers deelnemen”, zegt Epema. „Technisch wordt het dan een heel ander spel dan wanneer het compleet open is. Andere vormen van beveiliging dan alleen het goedkeuringsmechanisme dat de bitcoinblockchain gebruikt kunnen dan ook werken. Er wordt behoorlijk veel fundamenteel onderzoek gedaan naar veiligheid van de systemen. Dat is nog lang niet uitgekristalliseerd.”

De Europese Unie werkt ook aan een eigen blockchain-infrastructuur. „Het is cruciaal dat er vanuit overheden ook systemen worden gebouwd”, zegt Goossens. „Als je als overheid gaat inzetten op blockchain, dan moet dat systeem stabiel werken, ook op grote schaal. Daar ben je met commerciële partijen nooit helemaal zeker van.”

Papieren administratie

In onderzoek rond bitcointoepassingen komen ook heel andere strubbelingen boven: de praktische invoering in organisaties en de samenleving is een grote hobbel. „Theoretisch kan blockchain wel een goede oplossing zijn, maar lang niet iedereen is digitaal genoeg”, zegt Van Wassenaer. Dat speelt op verschillende niveaus. „Kleine boeren hebben soms alleen een papieren administratie, dan is de weg naar de blockchain heel lang en moet je je afvragen of het de investering waard is. In grotere organisaties zijn beslissers vaak niet digitaal onderlegd, ze begrijpen dan niet goed genoeg wat ze eraan hebben.”

In Tilburg gaan ze naast het juridische ook onderzoek doen naar de maatschappelijke kant. „Er zitten grote verschillen in digitale geletterdheid van burgers. Daarom moet in de communicatie en aanpak vanuit de overheid maatwerk worden geleverd”, zegt Goossens. „Iedereen moet voldoende begrijpen wat er gebeurt en hoe, dat geldt voor de burger maar ook voor de uitvoerende ambtenaar en de rechter die uiteindelijk moet kunnen beoordelen of bijvoorbeeld een zero knowledge proof goed in elkaar zit.”

„Denk nog even terug aan de modernisering van het bevolkingsregister”, zegt Epema. „Daar is vijftien jaar werk en negentig miljoen euro in gestoken, en in 2017 trok toenmalig minister Plasterk de stekker eruit. Al is het technisch nog zo simpel, invoering is majeur.”