Ton Lennaerts (1953-2021) kwam als rechter op voor ‘de gewone man’

Ton Lennaerts was verslingerd aan het recht. Úren kon hij praten over de oorsprong en de precieze bedoeling van een wetstekst of bepaling. Zijn parate juridische kennis was fabelachtig. Hij werkte al vanaf zijn drieëndertigste als rechter, in Groningen en Assen. Tegelijk zag hij als geen ander de tekortkomingen van ons rechtssysteem, en vond hij zijn werk bij tijd en wijle zwaar. Zijn vrouw Tineke Pater: „De rechtszaal leek soms wel een oorlogsgebied, zei hij. Altijd is een van beide partijen teleurgesteld, je kunt het eigenlijk nooit goed doen.”

Die kritische blik op wat beter zou kunnen, in de allereerste plaats voor de gewone burger, maakte hem tot een bevlogen vernieuwer, een visionair, volgens sommige van zijn collega’s. In 2016 bedacht hij de ‘Spreekuurrechter’, waar mensen voor een paar tientjes terecht konden voor een informele gerechtelijke procedure. Het idee: burenruzies, kleine zakelijke conflicten en andere geschillen gezamenlijk oplossen onder het gezag van een ‘toga’, die vonnis kan wijzen indien nodig, maar zonder de stroperigheid, de hoge kosten en de afstandelijkheid van de gewone rechtspraak.

Mediator Steven de Winter bezag de Spreekuurrechter aanvankelijk met scepsis, maar na een aantal telefoongesprekken met Lennaerts, waarin ze ‘de hele wereld bespraken’, veranderde dat, en er ontstond samenwerking. De Winter: „Ik was onder de indruk van zijn enorme gedrevenheid om de rechtspraak toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Hij zag haarscherp dat het niet alleen gaat om rechtvaardigheid, maar ook om het rechtsgevoel.”

Ton Lennaerts, in 1953 in Rotterdam geboren, groeide op in Oss. Op het Titus Brandsma Lyceum, waar destijds ook Jan Marijnissen naar school ging, inspireerde een groepje leraren hem om politiek actief te worden voor de KPN/ML, de maoïstische partij die de voorloper was van de SP. Zijn broer Paul vertelt: „We woonden aan de Industriesingel, letterlijk onder de rook van de fabrieken van Organon, Unox en Zwanenberg, de vrachtwagens met slachtafval reden bij ons door de straat. Er broeide van alles in Oss in die tijd. Maar wij waren een traditioneel katholiek gezin, mijn vader had zich opgewerkt van Limburgse boerenzoon tot belastingambtenaar en mijn ouders stemden KVP. Dat Ton met communistisch materiaal langs de deuren ging, konden ze niet waarderen.” Uit solidariteit met de arbeiders besloot Lennaerts na de middelbare school om in een fabriek te gaan werken. Zijn vader kon hem ervan overtuigen eerst een studie te volgen, zodat hij zich daarna nóg beter voor de arbeiders kon inzetten. Hij ging rechten studeren in Nijmegen, en specialiseerde zich in arbeidsrecht.

Hoewel hij zijn communistische veren al gauw verloor, bleef Lennaerts zijn leven lang opkomen voor ‘de gewone man’. Ruth de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, in de jaren negentig door hem opgeleid als rechter: „De zwakkere, rechtszoekende burger stond bij hem centraal. Hij leerde mij om me bij iedere zaak af te vragen wie de mens is die schuilt achter het papieren dossier.” Toen in de gemeente Emmen door een stelselwijziging in 1994 een groot aantal mensen met een beperking ineens essentiële voorzieningen kwijtraakten, zoals een aangepaste auto, maakte Lennaerts zich daar boos over, vertelt De Bock. „Mensen dreigden hun laatste restje autonomie te verliezen. Onder Tons bezielende leiding hebben wij als team bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Assen een duidelijk signaal afgegeven dat dat beleid in onze ogen niet aanvaardbaar was.”

Ton Lennaerts, eind jaren '80. Foto privécollectie

In zijn drang om de rechtspraak te verbeteren, kon Ton Lennaerts de collegiale verhoudingen weleens uit het oog verliezen, zegt Fred Bruinenberg, senior rechter bij de Rechtbank Noord-Nederland en jarenlang een naaste collega. „Ton had in de kern meestal het gelijk aan zijn zijde, maar wanneer leiding of bureaucratie hem in de weg stonden, kon hij rücksichtslos zijn en relaties beschadigen. Ik mocht hem graag, want hij had humor en kon messcherp analyseren. Bij dreigende conflicten probeerde ik hem bij te sturen, en soms lukte dat. Dat waren kleine overwinningen. Maar meestal vertikte hij het om water bij de wijn te doen. Dat is echt jammer, met een wat tactvoller werkwijze had hij nog meer kunnen bereiken.”

De Spreekuurrechter werd alom geprezen als een succesvol project dat navolging verdiende. Toch besloot de Rechtbank Noord-Nederland om het project in mei 2018 niet te verlengen. Het was een bittere pil voor Lennaerts. Een burn-out en tinnitus noopten hem om te stoppen met werken. Zijn vrouw Tineke Pater: „Hij deed zelfs zijn vakliteratuur weg, hij zette er echt een streep onder. Het laatste halfjaar ging het beter. Hij werd veel relaxter. We hadden in Spanje een groot huis gekocht waar vrienden en familie konden komen logeren. Ons eerste kleinkind was onderweg. Toen raakte hij, ondanks zijn voorzichtigheid, kort na Kerst besmet met corona. Terwijl hij op de IC lag, kreeg hij er een zware hersenbloeding bij, daar is hij uiteindelijk aan overleden.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 februari 2021