‘Soms ben ik misschien iets te veel op mezelf’

Sophie: „Het ligt een beetje aan mijn klus van de dag hoe laat ik opsta. Ik ben zelfstandig visagiste. In de zomer doe ik bij heel veel bruiden zowel make-up als haarstyling. Daarnaast heb ik door het jaar heen commercials en fotoshoots voor webshops en online campagnes.

„Als ik een commercial of online campagne heb, gaat het meestal wel. Dan moet ik ’s ochtends om een uur of zeven, acht ter plekke zijn. Vaak is de bedoeling dat het om zes uur ’s avonds klaar is, maar vaak loopt dat wat uit.

In het kort Sophie van Bijleveld (29) is freelance visagiste. Ze woont met haar kat Tux (5) in een huurappartement in Bussum. Sophie deed een hbo-opleiding Media, Informatie en Communicatie, en werkte daarna op verschillende plekken in de marketing. Na een burn-out volgde ze een opleiding tot visagiste en werkte ze tijdens het opzetten van haar eigen bedrijf voor verschillende make-upmerken in warenhuizen en parfumerieën. Ze verdient ongeveer de helft tot twee derde modaal.

„Meestal is een shoot een half uur tot een uur rijden. Ik kan er niet tegen als ik gehaast weg moet gaan, dus ik sta vaak om half zes naast mijn bed. Ik doe altijd mijn make-up. Er zijn visagistes die nooit wat ophebben, maar ik zie het echt als mijn visitekaartje. Ik heb vaak gehoord wanneer ik ergens binnenkom: ‘gelukkig, je hebt niet van die heel strakke, ingetekende wenkbrauwen. Dan komt het goed vandaag.’ Ik ben met mezelf maximaal tien minuten bezig. Ik heb geen zin een half uur voor de spiegel te staan ’s ochtends, dan moet ik nog eerder uit bed.

„Na het ontbijt pak ik mijn spullen en ga ik de deur uit. Ik heb vorig jaar natuurlijk minder werk gehad dan ervoor, maar gemiddeld toch wel twee, soms drie dagen in de week. Voor bruiden werk ik ook in het weekend. Een campagne kan ook ’s avonds worden gemaakt, dan begin ik om tien uur en werk de nacht door. De afwisseling is wel heel leuk, hoor. Ik kom echt in contact met mensen of op plekken waar een ander nooit zal komen. De kostuumafdeling van de Nationale Opera & Ballet, bijvoorbeeld.

„Als een productie laat klaar is, eet ik lekker daar met de crew. Wanneer ik thuiskom, maak ik altijd eerst mijn penselen schoon. Ik kan vandaag een vraag krijgen of ik morgen kan werken. Dus ik wil dat mijn kit dan klaarstaat. De rest van de avond zit ik lekker op de bank met een serietje ofzo. Tussen negen en half tien ga ik naar bed. Dat heb ik mezelf aangeleerd, ik heb veel slaap nodig.”

Ziekmelden

Sophie: „Voor ik visagiste werd, heb ik in de marketing gezeten. Of ik marketing leuk vind, is een heel moeilijke vraag, omdat ik er geen goede herinneringen aan heb. Ik heb een burn-out gehad, in combinatie met een depressie. Maar ik doe er nu nog steeds veel aan. Ik denk dat ik het creatieve leuk vond.

„Toen ik begon met mijn tweede baan in de marketing, besefte ik ergens wel dat het niet was wat ik wilde. Ik ben iemand die hiërarchie en regeltjes belangrijk vindt. Ik zal niet snel tegen mijn manager zeggen: ‘Kunnen we het niet zo of zo doen?’ Ik merkte dat ik steeds vermoeider werd. Steeds vaker werd ik wakker en dacht: ik ga me ziekmelden. Wat ik dan weer niet deed, want ja, zo zijn de regels.

„Thuis was ik uitgeteld, ik wilde niks meer doen. Wat mij heel erg is bijgebleven, is dat ik op een gegeven moment geen make-up meer droeg. Ik was juist altijd bezig met een oogschaduwtje, of zo. En ik trok me op mijn werk terug.

„Op een gegeven moment kreeg ik ruzie over de mail met een collega. Een ander kwam naar me toe en vroeg: ‘Wat is er nou, het gaat echt niet goed.’ Toen brak ik gewoon helemaal. ‘Meld je ziek voor vandaag’, zeiden mijn collega’s. Toen ik naar huis reed, heb ik er serieus over nagedacht om mijn stuur om te draaien op de snelweg. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan omdat ik het lullig zou vinden voor mijn familie. Stom, ik deed het niet eens voor mezelf.

„Ik ging naar de bedrijfsarts die me doorverwees naar een psycholoog. Eerst sliep ik heel veel. Dan moet je stapje voor stapje weer dingen gaan doen en je dag gaan indelen. Uiteindelijk is het daar beter door geworden.

„Na een paar maanden heb ik mezelf een make-upworkshop cadeau gedaan voor mijn verjaardag. Bij die workshop lag een flyer dat je daar ook opleidingen kon doen. Ik denk dat het nog zo’n vier maanden heeft geduurd voor ik me heb ingeschreven.

„Toen ik begon als visagiste, heb ik het parttime gedaan en veel bijbaantjes gehad op de make-upafdelingen in parfumeries en warenhuizen. Drie jaar geleden ben ik er fulltime voor gegaan.”

Sophie: „Ik ben een ontzettend fervent wandelaar in mijn vrije tijd. Heel burgerlijk. Dat zorgt voor rust in mijn hoofd, heb ik geleerd. Als ik vrij ben, ben ik ook altijd veel bezig met mijn website. Die heb ik zelf gemaakt, dat heb ik uit mijn vorige leven meegenomen natuurlijk.

Zonder prikkels

„Ik ben best wel vaak alleen. Deels omdat mijn werk heel druk is. Dan vind ik het lekker om daarna alleen te zijn zonder prikkels om me heen. Soms ben ik misschien iets te veel op mezelf. Maar omdat ik niet echt een stabiel werkschema heb, is het moeilijker om vrienden op te zoeken die op dat moment ook vrij zijn. Soms vind ik dat wel jammer, natuurlijk.

„Een deel van mijn familie en vrienden woont hier wel in de buurt. En ik woon in een nieuwbouwappartement, een oude fabriek omgebouwd tot kunstenaarswoningen. Iedereen is hier rond dezelfde tijd komen wonen, en ik heb heel veel contact met mijn buren. Dus het is prima.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.

Hoe doen zij het? Wonen Sophie woont in een oude chocoladefabriek, die omgebouwd is tot kunstenaarswoning. Haar appartement heeft een etalage en studio, waar ze uiteindelijk make-upworkshops wil gaan geven. Sporten Sophie is pas begonnen met hoelahoepen. Dat kan gewoon in haar woonkamer. Sophie: „Ik ben bont en blauw, maar dat maakt niet uit.” Vervoer Sophie rijdt een Peugeot 107. Sophie: „Ik zou niet weten hoe ik het moet doen zonder. ik heb voor mijn werk mijn eigen make-upkoffer, een koffer voor haarstyling en twee tassen.” Boodschappen Doordeweeks heeft Sophie tijd om de weekboodschappen te doen, maar december is voor haar - vorig jaar uitgezonderd - een enorm drukke periode. Sophie: „Ik heb in 2019 echt náást mijn was geslapen en veel snackbarvoedsel gegeten.”