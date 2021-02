Op de hoek van de straat stonden ze met zijn vijven te kletsen en te roken, drie jongens en twee meiden van een jaar of vijftien. Toen ik dichterbij kwam staken de jongens net de straat over. Ik hoorde een van de meiden hen naroepen: „Sjieke broek, Atty!” Het was even stil waarna de ander riep: „En sjieke billen!”

