‘Ruim de helft van Nederlanders tegen excuses voor slavernijverleden’

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat de staat geen excuses moet maken voor zijn rol in het slavernijverleden. Dat blijkt vrijdag uit een representatieve steekproef van onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van Trouw onder 1.241 Nederlanders. Van de ondervraagden is 31 procent vóór het maken van excuses en 14 procent zegt het niet te weten. Ondertussen stelde 56 procent van alle ondervraagden de Nederlandse rol in het slavernijverleden wel „ernstig tot heel ernstig” te vinden.

De cijfers tonen een duidelijk verschil tussen autochtone Nederlanders en Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. Van de laatste groep ondervraagden vindt 68 procent het Nederlandse slavernijverleden ernstig tot heel ernstig. En ongeveer twee op de drie mensen zegt excuses van de overheid voor het slavernijverleden op zijn plaats te vinden. Het precieze aandeel wisselt per bevolkingsgroep.

Van de Nederlanders die tegen het maken van excuses zijn, vindt 61 procent dat je geen excuses kunt maken voor acties van vorige generaties. 45 procent vindt dat excuses maatschappelijke polarisatie versterken. Respondenten die wel vinden dat de staat excuses moet maken, vinden dat de overheid op die manier aangedaan leed erkent (75 procent). Volgens sommigen zouden excuses Nederlanders bewuster maken van de geschiedenis (70 procent) en racisme in de toekomst tegengaan (58 procent).

Spijt zonder excuses

Het maken van excuses door de staat is een controversieel punt. Premier Mark Rutte (VVD) stelde meermaals dat hij „diepe spijt en berouw” voelde voor het Nederlandse slavernijverleden, maar dat het maken van excuses niet op zijn plaats was. Activisten pleiten al jaren zonder succes voor excuses en herstelbetalingen door de staat.

Een motie van ChristenUnie en D66 om formeel excuses te maken strandde vorig jaar. De partijen dienden de motie in op 1 juli, de dag dat Keti Koti, het afschaffen van de slavernij, wordt gevierd. Vorig jaar viel dat samen met de nasleep van antiracismerellen wereldwijd, naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd als gevolg van politiegeweld. Volgens D66-voorman Rob Jetten moest Nederland „historische verantwoordelijkheid” nemen voor de eigen geschiedenis.

