Publiek én dieren zijn gebaat bij de dierentuin

Een aantal dierenorganisaties heeft onlangs een brandbrief gestuurd waarmee zij de Amsterdamse gemeenteraad opriepen dierentuin Artis te vermanen definitief af te zien van leeuwen in de collectie. De brief was geschreven ter gelegenheid van een spoeddebat over de penibele financiële situatie van Artis, Nederlands oudste dierentuin, middenin de stad.

Aanleiding voor het debat was het voornemen van Artis om zijn drie leeuwen naar Zuid-Frankrijk te laten verhuizen omdat er vanwege de coronacrisis geen geld is voor de bouw van een beter en groter leeuwenverblijf. Inmiddels is dat voornemen teruggedraaid. Het berustte op een misverstand. Er is in Frankrijk geen plaats voor de Artisleeuwen, noch in een andere Europese dierentuin.

Jozef Keulartz is emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing aan de Radboud Universiteit. Zijn boek Boommensen staat op de longlist voor de Socratesbeker 2020.

De protesterende dierenorganisaties stelden in hun schrijven dat het opsluiten van dieren ter vermaak van mensen respectloos is en stamt uit de tijd dat „er nog slaven werden gehouden en dwergen, gebochelden en albino’s werden tentoongesteld”. Artis zou, bepleit de brief, moeten stoppen met het fokken van dieren en het doden van boventallige gezonde dieren. Het zou bovendien het totale aantal dieren in de dierentuin moeten afbouwen.

Kortom, de teneur was dat het fenomeen dierentuin zijn langste tijd wel had gehad.

Openluchtentertainment

Deze dierenorganisaties ontbreekt het aan besef over het feit dat dierentuinen zich momenteel in een overgangsproces bevinden van locaties voor openluchtentertainment naar volwaardige natuurbeschermingscentra.

Dat proces is gemarkeerd in 1992 op de Earth Summit in Rio de Janeiro, waar naast het klimaatverdrag ook het biodiversiteitsverdrag werd aangenomen. Dat verdrag gaat expliciet in op de rol van ‘ex-situ conservation’: natuurbeheer van dieren buiten de natuurlijke leefgebieden, met name in zaadbanken, arboreta, botanische tuinen, dierentuinen en aquaria. Die rol wordt steeds belangrijker vanwege de wereldwijd krimpende omvang van populaties, die hun genetische en demografische levensvatbaarheid dreigen te verliezen.

In deze situatie wordt het niet langer als doelmatig beschouwd om wilde en in gevangenschap levende populaties apart van elkaar te beheren. Volgens de zogeheten ‘One Plan Approach’ moeten in situ-populaties (in het wild) en ex situ-populaties (in gevangenschap) als één samenhangend geheel beheerd worden.

Het gaat daarbij vooral om de wederzijdse uitwisseling van beide populaties: aan de ene kant kunnen dieren uit de dierentuin worden gebruikt om bedreigde populaties aan te vullen en lokaal uitgestorven populaties te herintroduceren. Aan de andere kant kan de genetische en demografische levensvatbaarheid van dierentuinpopulaties op peil gehouden worden door uitbreiding met dieren uit het wild.

Dierenbeschermer versus natuurbeschermer

Het wegvallen van de schotten tussen het behoud in situ en ex situ heeft geleid tot veel conflicten tussen dierenbeschermers en natuurbeschermers. Terwijl dierenbeschermers het hele idee van ‘captivity for conservation’ (gevangenschap voor soortbehoud) afwijzen, zien natuurbeschermers kwesties van dierenwelzijn en dierenrechten doorgaans slechts als belemmeringen voor het streven naar soortbehoud. Het beleid van de dierentuin is er evenwel juist op gericht om een faire, moreel aanvaardbare balans te vinden tussen zijn inspanningen om het welzijn van de individuele dieren te waarborgen en zijn plicht om bij te dragen aan het behoud van soorten.

De afgelopen decennia hebben dierentuinen tal van zogenoemde verrijkingsprogramma’s ontwikkeld. Het doel daarvan is het stimuleren van de ontwikkeling van soortspecifieke gedragingen en vaardigheden ter verbetering van het dierenwelzijn. Daarin speelt voedselverrijking een belangrijke rol, welke bereikt kan worden door het verhogen van het aantal dagelijkse voedersessies, het minder voorspelbaar maken van het voedingsschema en/of het voor de dieren minder gemakkelijk maken om het voedsel te pakken te krijgen, bijvoorbeeld door het te verstoppen,

Een andere vorm van verrijking is een beter ontwerp voor de dierenverblijven, bijvoorbeeld door de aanleg van loopbruggen en andere verbindingspaden. Een netwerk van gangen en paden, vooral tussen de boomtoppen, geeft de dieren meer bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om te rouleren tussen verschillende verblijven.

Ook kan worden ingezet op sociale verrijking, door de dieren de mogelijkheid te bieden voor interactie, hetzij met soortgenoten hetzij met dieren van andere soorten. Vooral verblijven met gemengde soorten kunnen een opwindende ervaring bieden aan de dieren, aan de bezoekers en ook aan het dierentuinpersoneel.

Ark van Noach

In de World Zoo Conservation Strategy in 1993 werd de dierentuin afgeschilderd als Ark van Noach, met een bijdrage aan het behoud van wilde diersoorten door middel van fok- en herintroductieprogramma’s als voornaamste bestaansrecht. De Ark liep echter al spoedig averij op toen deze programma’s op grote problemen bleken te stuiten. Dierentuinen hadden in feite slechts plaats voor een klein aantal bedreigde diersoorten. Ook de slaagkansen van de herintroductieprogramma’s vielen tegen, dikwijls doordat er bij het uitzetten onvoldoende rekening werd gehouden met ecologische en sociale aspecten.

Er moeten nog altijd tal van verbeteringen doorgevoerd worden, in het bijzonder door het scheppen van meer ruimte voor bedreigde diersoorten.

Verreweg de meest effectieve strategie om ruimtegebrek te bestrijden is een verschuiving van de grote charismatische zoogdieren als leeuwen en olifanten naar kleinere soorten, met name amfibieën, ongewervelde dieren en sommige vissoorten.

Deze soorten nemen minder ruimte in beslag, zijn relatief goedkoop om te houden, hebben over het algemeen minder welzijnsproblemen in gevangenschap, hebben een hoog geboortecijfer en zijn gemakkelijk te herintroduceren.

Ook kan een dierentuin het aantal soorten dat niet bedreigd is verkleinen, zich specialiseren in soorten die dat wel zijn en proberen om de regionale en globale samenwerking bij fokprogramma’s te verbeteren.

De zevenhonderd miljoen mensen die jaarlijks een dierentuin bezoeken zijn minstens zo waardevol als de dieren zelf

Rond de eeuwwisseling maakte de visie van de dierentuin als Ark van Noach plaats voor een bredere, integrale benadering, waarin alle activiteiten van de dierentuin ten dienste staan van het behoud van bedreigde soorten en de instandhouding van gezonde ecosystemen. De eenvoudigste manier waarop dierentuinen kunnen bijdragen aan het in situ-behoud is via financiering en fondsenwerving. Met 350 miljoen dollar zijn de bij de WAZA ( World Association of Zoos and Aquariums) aangesloten dierentuinen na de Nature Conservancy en het Wereld Natuur Fond de grootste donateurs ten behoeve van de bescherming van soorten in hun natuurlijke habitat.

Een andere manier waarop dierentuinen bij kunnen dragen aan het in situ-behoud is door research en training. De expertise van dierentuinen met kleine maar genetisch en demografisch gezonde populaties van in gevangenschap levende dieren is nuttig gebleken voor het behoud van kleine en krimpende populaties in het wild.

Maar de misschien wel belangrijkste bijdrage van dierentuinen aan het in situ-behoud hangt samen met educatie en voorlichtings- en bewustwordingscampagnes. Inmiddels is het besef breed doorgedrongen dat de 700 miljoen mensen die jaarlijks een dierentuin bezoeken minstens zo waardevol zijn als de dieren zelf. Om de educatieve effectiviteit van het bezoek te vergroten en zo de bewustwording en de actiebereidheid op het gebied van natuurbehoud te stimuleren, hebben dierentuinen de focus verlegd van cognitief naar affectief leren.

Daarnaast hebben zij begrepen dat gedragsveranderingen op enige meetbare schaal alleen mogelijk zijn wanneer dierentuinen mensen weten te prikkelen tot laagdrempelige, haalbare natuur- en diervriendelijke acties. Een mooi voorbeeld is de campagne They’re Calling on You van Melbourne Zoo. In het gorillaverblijf wordt bezoekers gevraagd hun oude mobieltje te doneren, dat vervolgens wordt aangeboden aan een recyclingbedrijf. Dit levert een spaarzamer gebruik op van de grondstof coltan, waarvan de exploitatie ten koste gaat van de habitat van gorilla’s. Het levert bovendien fondsen op voor hun behoud.

Op basis van de huidige trends – enerzijds de ontwikkeling van verrijkingsprogramma’s, anderzijds de verbetering van de bijdrage aan het in situ-behoud – zullen dierentuinen een ethisch aanvaardbaar evenwicht vinden tussen hun inspanningen voor het dierenwelzijn, het bedienen van hun publiek en hun rol in het behoud van soorten.