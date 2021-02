Peter zat nooit achterop

Voedselveiligheidadviseur Peter van der Steege (68) werd voorjaar 1962 samen met zusje Bartha Kuiper (65, huishoudkundige) gefotografeerd op de Herenweg in Donkerbroek.

„We kwamen terug van De Peggebult, De School Met De Bijbel. Bartha zat in de eerste klas en ik nam haar dat eerste jaar telkens op de bagagedrager mee, drie kilometer heen en terug. In haar herinnering stond er ineens een straatfotograaf, die ons vroeg te poseren. Waarschijnlijk kochten onze ouders de foto, nadat deze was uitgestald in de etalage van dorpswinkel Helfrich. De blijdschap spreekt aan. Later kon ik wel tobberig zijn. Maar in onze jeugd was er vanzelfsprekende blijheid. Pa en ma kwamen uit Overijssel. Onze opa, d’olde Peter, zelf boer, vond een geschikte boerderij in Donkerbroek. Ze verhuisden in 1952 met een bankstel en veertien koeien. Negen maanden later was ik er. Bartha was de derde van uiteindelijk acht kinderen. We hielpen allemaal mee op de boerderij. Aanvankelijk had Pa nog een paard. Maar na een val kocht hij een klein oranje trekkertje. Daarop zat ik veel. Vast klusje was wassen van koeienstaarten. Ook verzorgden we stamboekgeiten. Met spiritus poetsten we geitenvelletjes op. Bartha werd met Hiltje 21 nog reservekampioen van Friesland. Wij werden gestimuleerd om door te leren. Dat deden we. Ik belandde op de hogere landbouwschool in Leeuwarden. Toen ik pa vertelde dat ik niet de boerderij overnam, accepteerde hij dat. Gelukkig deed Bart, onze jongere broer, dat uiteindelijk wel. Los van de opvolging ervoer ik de verantwoordelijkheden van het oudste kind nauwelijks. Ons gezin was en is hecht. Op gezette tijden pakt iedereen zijn of haar rol. We zien elkaar vaak en denken met dankbaarheid terug aan de door pa en ma geboden ruimte in onze jeugd.”

