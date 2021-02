Ook nederlaag voor Shell in Britse rechtszaak

Twee gemeenschappen in de Nigerdelta die ernstige schade zeggen te hebben geleden door olievervuiling van hun landbouwgrond en viswater, mogen Shell aanklagen in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft het Supreme Court, het hoogste hof in het VK, deze vrijdag bepaald. Volgens het hof is er een gerede kans dat de moedermaatschappij van Shell wettelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor de vervuiling.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Royal Dutch Shell en diens Nigeriaanse dochter een nederlaag lijden in een belangrijke rechtszaak. Op 29 januari oordeelde het gerechtshof in Den Haag al dat de Shell Petroleum Development Company (SPDC), die zo’n zesduizend kilometer aan pijpleidingen beheert in de Nigerdelta, aansprakelijk is voor de gevolgen van twee lekkages vanuit pijpleidingen, in 2004 en 2005. Drie van de vier boeren die deze zaak met steun van Milieudefensie hadden aangespannen in Nederland, kunnen nu op een schadevergoeding rekenen. Een uitspraak voor de vierde boer volgt nog.

In het Verenigd Koninkrijk gaat het om een zaak die de Ogale- en de Bille-gemeenschap in 2016 hadden aangespannen tegen Shell. Zij eisen ook een schadevergoeding, en opruiming van de vervuiling in hun leefgebied, zo’n 13.000 hectare mangrovewoud, landbouwgrond en kreken. Bij de veertigduizend Ogale-boeren en -vissers zou het gaan om vervuiling door tientallen lekken in de afgelopen dertig jaar uit veelal verouderde, door Shell beheerde pijpleidingen; bij de ongeveer tienduizend Bille-vissers gaat het om recentere lekkages.

De gemeenschappen hadden zich tot de Britse rechter gewend omdat een van de twee hoofdkantoren van Shell zich in het VK bevindt en ze geen vertrouwen hadden in de rechterlijke macht in het door corruptie geplaagde Nigeria.

Zorgplicht

Shell heeft steeds betoogd, zowel in de Britse zaak als in de Nederlandse, dat de moedermaatschappij niet bepaalt wat de Nigeriaanse dochter doet. Daarom zou een proces over olievervuiling in Nigeria moeten dienen. Het gerechtshof in Nederland bepaalde in 2015 al dat de zaak in Nederland mocht dienen, waar zich ook een hoofdkantoor van Shell bevindt, maar in het Verenigd Koninkrijk werd Shell in het gelijk gesteld bij lagere gerechtshoven.

Het Supreme Court heeft die uitspraken nu vernietigd, mede op basis van recente jurisprudentie. Volgens het hof staat niet vast dat de holding Shell geen ‘zorgplicht’ zou hebben voor slachtoffers van activiteiten van haar dochter. Ook vindt het dat de lager rechter te veel is meegegaan met de argumenten van Shell, hoewel het concern maar beperkt inzage gaf in interne stukken die kunnen aantonen in welke mate de moedermaatschappij controle heeft over de dochteronderneming.

Verder verklaarde het hof dat de twee gemeenschappen kans maken hun rechtszaak te winnen. Daarvoor verwees het naar de tweeduizend pagina’s aan getuigenverklaringen en andere bewijzen die nu al zijn ingediend.

„Deze uitspraak geeft hoop aan de Ogale and Bille-gemeenschap, die al jaren aan Shell vragen de olie op te ruimen”, reageerde advocaat Daniel Leader van het kantoor Leigh Day in Londen, die de belangen van de klagende boeren en vissers behartigt. „We hopen dat Shell eindelijk in actie komt.”

De uitspraak betekent dat de zaak nu pas inhoudelijk op zijn merites zal worden beoordeeld. En als Shell in beroep gaat, kan het nog jaren duren voor de Ogale- en de Bille-gemeenschap kunnen rekenen op schadevergoeding of grondige schoonmaak van hun leefmilieu. In Nederland duurde het dertien jaar voor het gerechtshof met een oordeel kwam.