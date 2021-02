Nijmegenaar moet 45 dagen cel in voor bedreiging Rutte

Een 50-jarige man uit Nijmegen is door de rechtbank in Arnhem vrijdag veroordeeld tot 45 dagen gevangenisstraf voor het het bedreigen van premier Mark Rutte (VVD) via een Twitterbericht. Dat meldt de rechtbank in een persbericht. De man krijgt ook een contactverbod met Rutte opgelegd van drie jaar. De man werd al eens eerder veroordeeld voor bedreiging en daarom vindt de rechtbank een gevangenisstraf een passende straf.

De veroordeelde plaatste op 23 april 2020 een bericht op Twitter met onder meer de tekst: „Rutte is v voor maandag ochtend dood 100% en NIEMAND zal er voor worden veroordeeld want deze man plaagt genocide (sic)”. Op zijn Twitteraccount had de man een profielfoto waarop hij met een vuurwapen tegen zijn hoofd stond afgebeeld. Volgens de rechtbank voelde Rutte zich door de inhoud van de tweet onveilig en de rechter neemt het de man daarom zeer kwalijk dat hij de minister-president van Nederland heeft bedreigd in de uitoefening van zijn publieke functie.

De man werd er ook van beschuldigd via een ander Twitterbericht de koning te hebben bedreigd, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De betreffende tweet was niet gericht aan de koning, maar aan een ander persoon.