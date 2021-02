Militaire junta Myanmar kondigt amnestie aan voor duizenden gevangenen

De militaire junta die Myanmar regeert sinds de staatsgreep vorige week zal vrijdag ruim 23.000 gevangenen strafvermindering geven ter ere van een nationale feestdag. Dat heeft Min Aung Hlaing, een van de meest prominente nieuwe machthebbers, volgens persbureau Reuters bekendgemaakt op de staatstelevisie. Onder de gevangenen zijn 55 buitenlanders.

Niet iedereen worden vrijgelaten. Mensen met een lange gevangenisstraf krijgen strafvermindering en alleen een onbekend aantal gevangenen zal ook daadwerkelijk vrijkomen. Volgens de junta is de amnestie bedoeld om via „vrede, ontwikkeling en discipline van de gevangenen fatsoenlijke burgers te maken”.

Of de eerder gearresteerde regeringsfunctionarissen, waaronder regeringsleider Aung San Suu Kyi, in aanmerking komen voor amnestie is niet duidelijk. Sinds de coup van het leger van Myanmar op 1 februari is er geen teken van leven meer geweest van Suu Kyi. Op de militaire machtsovername volgden grootschalige protesten in het hele land, waar het leger fel tegen optrad. Er vielen meerdere gewonden bij de betogingen.

Facebook gaat desinformatie junta bestrijden

In een reactie op de coup en het politiegeweld tegen demonstranten heeft Facebook donderdagavond aangekondigd desinformatie van de militaire junta te gaan bestrijden. In een persverklaring kondigt het Amerikaanse sociale mediabedrijf aan verschillende stappen te nemen. Zo zullen berichten van de officiële Facebookpagina van het leger van Myanmar minder prominent verschijnen in de feeds van gebruikers uit het land.

Daarnaast kunnen autoriteiten in Myanmar Facebook niet langer verzoeken berichten te verwijderen, terwijl berichten die oproepen tot geweld of waarin gesproken wordt van verkiezingsfraude juist wel verwijderd worden. Mensenrechtenorganisaties, journalisten en activisten krijgen extra bescherming van het platform om hun berichten te plaatsen.