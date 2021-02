Met een viool naar de Zuidpool

Was het verstandig dat luitenant-kolonel Percy Fawcett op zijn expeditie door de Amazone een zware Hohner-accordeon mee had? Een antwoord krijg je niet, maar het boek Bepakt en gezakt, staat wel vol met dit soort heerlijke details over de uitrustingen van 25 ontdekkingsreizen. Elke aflevering begint met een mooie kleurentekening van zo’n twintig tot dertig onderdelen van de uitrusting.

Ed Stafford: Bepakt en gezakt 25 ontdekkingsreizen van vroeger en nu Davidsfonds Uitgeverij, 241 blz. €39,99 ●●●●●

Deze aanpak van auteur Ed Stafford, die zijn eigen voettocht langs de Amazone-rivier (2008-2010) in het boek heeft opgenomen, hoeft niet te verbazen. Want in het voorwoord beschrijft hij zijn obsessie voor reizigersuitrustingen. Zo laat Nelly Bly, voor haar reis om de wereld in 1889-1890, een jurk maken die „drie maanden intensief gebruik aankan”.

En soms is er dus een opmerkelijk onderdeel, een accordeon, of flessen whiskey. Maar hoe vreemd is het echt? Want, schrijft Stafford, „het is niet moeilijk je in te denken dat de slopende dagen en nachten niet vol te houden waren geweest zonder slaapmutsje en iets van thuis”. Zo nam Fjodor Konjoechov tijdens zijn (snelste) ballonvaart rond de wereld een icoon van de maagd Maria mee. En Roald Amundsen wist dat hij verveling bij zijn bemanning moest bestrijden, dus nam hij naar de Zuidpool niet alleen drieduizend boeken mee, maar ook muziekinstrumenten als een piano, een viool en enkele mandolines.

Naarmate de afleveringen dichter naar het heden kruipen, vraag je je wel af in hoeverre nog sprake is van een ontdekkingsreis. Het gaat vaker om buitengewone avonturen, en het breken van records. De technologische voortgang speelt een belangrijke rol. Als eerste de wereld rond in een productieauto (Clärenore Stinnes, 1927-1929); eerste vlucht rond de wereld op zonne-energie (Bertrand Piccard en André Borschberg, 2015-2016).

Toch blijven het uitzonderlijke verhalen, met een mix van avonturierszin, doorzettingskracht en improvisatievermogen. Zo laat Percy Fawcett een van zijn bemanningsleden hard op de accordeon spelen als ze met pijlen worden beschoten door vijandige inboorlingen. De sfeer slaat meteen om en verandert in vriendelijke begroetingen. Dat kan dus ook, gered door de accordeon.